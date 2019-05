Ens pensionsalder for alle? Så forskellige er partierne

Et af de helt store temaer i valgkampen er muligheden eller retten til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har været mange år på arbejdsmarkedet.

Spørgsmålet er, om folkepensionsalderen skal være ens for alle.

- Jeg synes, den skal gradueres efter, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, siger folketingskandidat Karsten Hønge (SF).

DF: Vi skal overveje det i fremtiden

Det mener Socialdemokratiet også, og Dansk Folkeparti tror også, at det er den rigtige løsning på længere sigt.

- Lige nu har vi en aftale, som gør, at pensionsalderen er ens, men på længere sigt bliver vi nødt til at have en overvejelse om, hvorvidt der skal være en graduering, siger folketingskandidat Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Hos Nye Borgerlige vil man dog holde fast i den nuværende model.

- Den skal være ens. Den skal følge den demografiske udvikling, siger folketingskandidat Klaus Kroll fra Nye Borgerlige.

Stram Kurs: Sådan en model ønsker vi ikke

Og hos Stram Kurs er man ikke vild med idéen om, at særlige befolkningsgrupper får ret til tidligere pensionsalder end andre.

- Alle skal ikke på pension på samme tidspunkt, men vi ønsker ikke at indføre en model, hvor bestemte grupper automatisk har ret til en pension på bestemte tidspunkter anderledes i forhold til andre grupper, siger folketingskandidat Martin L. Christensen fra Stram Kurs.

Socialdemokraterne har i løbet af valgkampen fået kritik for ikke at ville konkretisere, hvem der skal have lov til at gå tidligere på pension. Under TV 2/Fyns debatmøde tirsdag aften på Østfyns Produktionsskole i Marslev blev Socialdemokratiets udspil - eller mangel på samme - diskuteret.

- Vi har ikke lavet udspillet endnu. Vi er kommet med en skabelon på, at vi gerne vil have, at de mennesker, som har været mange år på arbejdsmarkedet og har haft et opslidende arbejde, også kan få et ordentligt seniorliv, siger folketingskandidat Jan Johansen (S), der vil inddrage arbejdsmarkedets parter, inden et konkret udspil formuleres.

Kan Socialdemokratiet ikke give et klart svar på, hvem der bliver opfattet?

- Vi kan ikke sige, hvem det skal være. Vi kan bare sige, at dem, der har haft et arbejde og været lang tid på arbejdsmarkedet, er omfattet af det her, siger Jan Johansen.

Dansk Folkeparti: Vær nu konkret

Det ærgrer Dansk Folkeparti, der sammen med regeringen og Radikale Venstre har fremlagt deres bud på en aftale om seniorpension.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at I kommer med sådan et udspil uden at konkretisere det, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Seniorpension indføres som en ny, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med nedsat arbejdsevne og langvarig arbejdsmarkedstilknytning.

Aftalen sikrer blandt andet, at nedslidte borgere i fremtiden kan søge om adgang til ordningen seks år før pensionsalderen.

Danmark er på vej mod at få den højeste pensionsalder i Europa. I 2040 skal man være 70 år, før man kan trække sig fra arbejdsmarkedet.

