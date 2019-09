Chokolade med rygeost: Er det bacon?

Chokolademager Morten Aagaard i Odense har taget imod TV 2/Fyns udfordring: At eksperimentere med rygeost og chokolade.

Selvom Morten Aagaard er vant til at lege med mange smagsvarianter i sine chokolader som safran, citrus, rosmarin og hyldeblomst, har han aldrig overvejet rygeost. Chokolade og røg er bare ikke to elementer, som hører naturligt sammen.

Læs også Rygeost får samme status som champagne og feta

- Det er både en stor og en spændende udfordring. Røgsmagen er en smag, som man ikke umiddelbart forbinder med chokolade. Jeg har heller ikke nogen idé om, hvor meget ost, der skal i, siger Morten Aagaard.

Det er både en stor og en spændende udfordring. Røgsmagen er en smag, som man ikke umiddelbart forbinder med chokolade. Morten Aagaard, Mortens Chokolade, Odense

Men Odenses nye chokolademager kastede sig ud i det. Så når Rygeostens Dag oprinder fredag den 13. september på Flakhaven i Odense, kan de modige købe nylavet chokolade med fyld af rygeost.

Foto: Morten Albek

Det første forsøg med rygeost

Vejen til rygeostchokolade begynder en formiddag i Morten Aagards værksted i Kongensgade i Odense. Tre slags chokolade er stillet frem: Mørk, lys og hvid. I køleskabet venter en hel rygeost sammen med en liter piskefløde. Tvivlen er stor hos chokolademageren. Vil rygeosten overhovedet kunne smages? Og smager det godt eller hæsligt?

- Jeg synes, at det er sjovt at lave noget utraditionelt. Noget, der er anderledes. Men jeg har svært ved at gætte mig til, hvordan en mælkechokolade med røgsmag smager, siger Morten Aagaard.

Læs også Varm op til Rygeostens dag: Fem nye rygeostopskrifter

Første forsøg går ret elendigt. Rygeosten kan slet ikke ikke smages i den mørke chokolade. Det går en smule bedre med den lyse og den hvide. Men der skal meget mere til.

I næste runde begynder der at ske noget. En ordentlig bid af rygeosten smeltes sammen med fløde, og nu vågner smagsløgene hos Morten Aagaard.

- Nu har jeg puttet meget mere rygeost i, og nu begynder røgen at lægge sig med en tydelig eftersmag, siger Morten Aagaard.

Tid til blindsmagning

En time efter eksperimentets begyndelse lyder der trin på trappen. Et uvildigt panel af chokolade-elskere er indkaldt til blindtest af den rygeostbaserede chokoladecreme, som på fagsprog kaldes chokoladeganache.

Panelet ved, at de skal smage noget med en hemmelig ingrediens, men har ingen anelse om, hvad der gemmer sig i den tilsyneladende tilforladelige chokolade.

Det smager af røg.Og bacon. Måske barbecuerøget bacon? Sarah Nørgaard Pedersen, Odense

Chokoladen deles rundt, og der smages andægtigt. Hurtigt lyder det første bud fra flere rundt om bordet:

- Det smager af røg.Og bacon. Måske barbecuerøget bacon?

En bifaldende mumlen kan høres. Flere smagsprøver fører videre i det røgede kødspor. Pancetta snakkes der også om.

Til sidst løfter vi sløret: Den hemmelige ingrediens er rygeost! I samme sekund falder femøren for Mattias Friis:

- Nu kan jeg smage det. Smagen kommer lidt senere, så lige da du sagde rygeost, kunne jeg smage det, siger Mattias Friis, Odense.

Det samme gælder for Sarah Nørgaard Pedersen:

- Nu hvor du siger, at det er rygeost, så smager det jo nøjagtigt ligesom rygeost, siger hun.

Læs også Rygeostens dag: Hjælp Ryge med at redde rygeosten!

Rygeostens Dag

Morten Aagaard har nu forfinet sin opskrift og nået frem til den perfekte balance mellem røg og chokolade. Han har støbt en masse chokolader, som er klar til at blive solgt til Rygeostens Dag.

Mød Morten Aagaard fra Mortens Chokolade på Flakhaven ved TV 2/ Fyn fredag den 13. september fra klokken 15.15 til 17.45.