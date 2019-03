Er det sidste udkald for hurtigt internet på Langeland?

På Langeland er hurtigt internet en drøm, som meget vel kan blive en fjern en af slagsen - eller måske endda udvikle sig til mareridt.

Den såkaldte bredbåndspulje går nemlig ind i sin sidste runde. Her er der 100 millioner kroner der kan søges til etablering af en internetforbindelse som gør op med fortiden.

Derfor havde er en lille håndfuld langelandske internet-guerillasoldater onsdag aften i Kassebølle indkaldt til det første af i alt tre borgermøder. Formålet er at finde opbakning til en fælles front for hurtigt internet på øen.

Gruppen betegner situationen som sidste udkald. Og det er der en god grund til:

- Man ved ikke om der kommer flere bredbåndspuljer, siger Jørgen Jensen, som er en af bredbåndsforkæmperne på Langeland.

Han argumenterer desuden med, at konkurrencesituationen på markedet kan være afgørende:

- Udbyderne etablerer kun bredbånd, hvis der er kunder i butikken. Det kan godt knibe lidt på Langeland.

- Det er derfor vi absolut skal bruge den mulighed, der er kommet nu med bredbåndspuljen 2019. Den er på 100 millioner, og der skal Langeland gerne have en god andel.

Læs også Overblik: Her kan du få ekstrem hurtig internetforbindelse på Fyn

Egenbetaling på 4.000 kroner

Jørgen Jensen forklarer, at der vil kunne etableres en topmoderne internetforbindelse med en engangs egenbetaling på 4.000 kroner.

For den investering vil man få det lynhurtige internet, som vil give mulighed for efterfølgende besparelser på den enkeltes medie-budget:

- For det første kan de lægge deres fjernsynsforbrug om og spare de dyre tv-pakker. De kan forbedre mobildækningen derhjemme, og de kan altid have alle deres børnebørn på besøg. Børnene kan sidde med hver deres iPad og streame alt det de vil, forklarer Jørgen Jessen.

Næste skridt i den langelandske internet-kamp er at sende skal folk i marken for at besøge hver eneste adresse for at rekruttere interesserede.

For at det skal kunne lade sig gøre, at få gravet nyt internet ned, skal omkring fire ud af ti husstande melde sig til.

Læs også Skib rev internetkabel til ø i stykker: - Så smed TDC en bombe, og vi kunne ikke sige noget