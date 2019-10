Test dig selv: Er du en ægte Harry Potter-fan?

I adskillige år hed begivenheden Harry Potter Festival. Nu er det to år siden, at festivalen fik navneforbud mod at hedde Harry Potter festival af Warner Bros. Pludselig var det ikke længere kun Voldemort, der ikke måtte nævnes.

I år er det andet år, at festivalen løber af stablen under det nye navn som 'Magiske Dage'. Alle navne med referencer til Harry Potter er lavet om, men du vil stadig møde magiske karakterer og børn i skoleuniformer, der umiskendeligt ligner Hogwarts skole uniformer.

Selvom festivalen ikke længere må bruge det famøse navn, så er den ikke blevet mindre populær.

- Sidste år havde vi 15.000 gæster. Det kan vi ikke ramme igen i år. Det bliver nok nærmere 20.000, siger Søren Dahl Mortensen, projektleder, Magiske Dage Odense.

Er du en muggler?

I aften kan de mere voksne fans teste deres viden på Storms Pakhus, der afholder 'Den Store Magiske Quiz' i forbindelse med festivalen. Her kan du dyste mod andre i, hvem der er Danmarks største Harry Potter fan.

Man kan selvsagt ikke quizze i noget uden at nævne ham, som festivalen ikke må nævne. (Her er der ikke tale om Voldemort.)

Hvis du ikke ved, om du er en gemen 'muggler' eller en ægte fan, så har vi på TV 2/Fyn lavet en quiz, du kan varme op med.