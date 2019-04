Test dig selv: Er du klar til europaparlamentsvalg?

1. Fri bevægelighed

Som EU-borger har man ret til at arbejde og bo i et andet EU-land uden en arbejdstilladelse og ret til en række sociale ydelser på lige fod med andre borgere.

Hvor længe må en EU-borger max opholde sig i et andet EU-land uden at medbringe andet end pas?

A) Tre måneder

B) Seks uger

Hvor længe skal EU-borgere opholde sig i Danmark, før de har ret til dagpenge?

A) Én måned

B) Ét år

Hvor mange danskere bor i andre EU-lande?

A) 87.000 danskere

B) 37.000 danskere

2. Familie

I alle EU lande har en mor altid forældreansvar for sit barn.

Gælder det også faderen?

A) Ja

B) Nej, i nogle lande har faderen kun forældreansvar, hvis parret er gift

Må du tage dit barn med dig, hvis du flytter til et andet EU-land uden at spørge den anden forælder?

A) Ja, men kun hvis du har fuld forældremyndighed i forvejen

B) Nej, EU giver alle forældre samkvemsret

Et flertal af EU’s medlemslande vil sikre, at to måneder af barselsorloven fremover er reserveret til faderen. Er faderen tvunget til at tage de to måneders barsel?

A) Nej, men hvis han ikke gør det, bliver de to måneder trukket fra forældrenes samlede barsel

B) Ja

3. Forbruger

EU stiller krav til elforbruget, når et køleskab markedsføres inden for EU.

Hvad sker der, hvis et produkt sættes i produktion, selvom det ikke overholder EU’s regler?

A) Så kan Energistyrelsen melde producenten til politiet, og man risikerer en bøde

B) Reglerne er vejledende, så man risikerer ikke at blive straffet

EU har også krav til vores støvsugere, men hvilket af disse krav stiller EU ikke:

A) Tykkelsen på støvsugerposer

B) Støvsugerslangens holdbarhed

E-numre er tilsætningsstoffer i mad. Hvor mange E-numre har EU godkendt?

A) Over 350

B) Under 350

4. Brexit / EU

Hvor mange lande er medlemmer af EU, når UK smutter efter Brexit?

A) 27

B) 29

Et andet EU-land er præget af EU-utilfredshed - udover Storbritannien. Hvad er betegnelsen for det et hypotetisk EU-exit i dette land?

A) Daexit

B) Frexit

Få alle svarerne i videoerne