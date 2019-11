Kom til debatmøde: Er hjemmepasning en god idé?

Engang var det enkelt. Langt de fleste børn var hjemme, indtil de skulle i skole. De legede med nabobørnene og blev kaldt ind ved spisetid. Der var altid en mor eller en bedstemor hjemme et sted. Sådan er det ikke længere. De fleste børn bliver passet i institution efter endt barsel. Men ikke alle.

Den store var så ked af at gå i børnehave, at vi ikke kunne ignorere det mere til sidst. Kristine, hjemmepasser.

En mindre gruppe forældre på Fyn er såkaldte hjemmepassere. De beholder deres barn hjemme efter endt barsel. I alle fynske kommuner er det nemlig muligt at få tilskud til hjemmepasning.

Debatmøde om hjemmepasning

At hjemmepasse sit barn byder på en række fordele og udfordringer. TV 2/Fyn sætter fokus på begge dele ved et kommende debatmøde torsdag den 14. november fra klokken 10 til 12 i Munkebjerg Kirke i Odense.

Her kan du møde og netværke med hjemmepassere og andre, som overvejer at blive det eller blot interesserer sig for området.

Psykolog Mette Carendi holder oplæg om fordele og faldgruber ved hjemmepasning. Der vil efterfølgende være debat mellem de fremmødte, som deler deres erfaringer og spørgsmål.

Økonomien er ret stram, og jeg savner indimellem mine kollegaer. Men til gengæld har vi en rolig hverdag og masser af kvalitetstid med børnene. Stine, hjemmepasser.

Der vil være fokus på at håndtere de udfordringer, som de fremmødte selv oplever eller frygter i forbindelse med hjemmepasning. Sammen sætter vi fokus på løsninger og kommer med bud på, hvordan de forskellige problematikker kan tackles.

Børn i alle aldre er meget velkomne. Læs mere og tilmeld dig her.

Hvorfor hjemmepasse?

Debatten om fordele og ulemper har været i gang på TV 2/ Fyn Events facebookgruppe Den Fynske Redaktion. For eksempel skriver Kristine:

De fleste pasningstilbud er alt for dårlige, og børnene bliver mange steder mere parkeret end stimuleret. Anna-Louise, hjemmepasser.

- Den store var så ked af at gå i børnehave, at vi ikke kunne ignorere det mere til sidst. Han har udviklet sig helt enormt, siden han kom hjem. Har nærmest ændret personlighed. Han er meget bedre socialt nu og meget mere robust. Nu har jeg ro i maven, for der er ingen gråd om morgenen, og hele familien trives.

Der er også bud på ulemperne. Josefine skriver blandt andet:

- Man mister dagpengeret efter længere tid hjemme, og man får ikke indbetalt til pension. Når man får tilskud, bliver man tvunget til at stå uden for arbejdsmarkedet, selvom man sagtens kunne arbejde aften eller weekend. Der er omverdenens stigmatisering og omverdenens fordomme om hjemmepasning, såsom at barnet ikke bliver socialiseret eller aktiveret.

Der er også holdninger til, hvorvidt institutionerne er gode nok:

- De fleste pasningstilbud er alt for dårlige, og børnene bliver mange steder mere parkeret, end de bliver stimuleret, siger Anna-Louise.

Også økonomien for hjemmepasser-familier er blevet debatteret. Stine skriver blandt andet:

- Økonomien er ret stram, og jeg savner indimellem mine kollegaer. Men til gengæld har vi en rolig hverdag og masser af kvalitetstid med børnene.

