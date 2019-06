Stemt ud: Erfaren socialdemokrat opnåede ikke genvalg

3.441 personlige stemmer var ikke nok til at sikre Erik Christensen (S) en plads i Folketinget.

Han må dermed overdrage sin plads på Christiansborg til en af de fem fynske repræsentanter fra Socialdemokratiet, der bliver Dan Jørgensen, Trine Bramsen, Julie Skovsby, Bjørn Brandenborg og Jan Johansen.

Ifølge Erik Christensen selv skyldes det manglende genvalg, at han ikke har fået nok opbakning i sin egen valgkreds i Odense.

- Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne her i valgkampen. Men det er også helt tydeligt at se, at jeg i min egen valgkreds er tæt på at have fået halveret mit personlige stemmetal, siger Erik Christensen til TV 2/Fyn.

Ryger ud af Folketinget

Selvom Erik Christensen er ærgerlig over ikke at blive genvalgt, føler han sig priviligeret over, at han mange gange tidligere har opnået valg til det politiske hverv.

- Det måske er allermest ærgerlige er, at Odense i den her periode har haft to socialdemokratiske folketingsmedlemmer, og at man nu i de næste fire år kun vil have ét, siger Erik Christensen.

I 1994 blev han valgt til byrådet i den daværende Ullerslev Kommune, hvor han senere blev borgmester. Siden har han også været byrådsmedlem og borgmester i Nyborg Kommune, og altså medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2015.

Til spørgsmålet om der var noget, man kunne have gjort anderledes i valgkampen, er svaret fra Erik Christensen nej.

- Hvis jeg havde det, var der jo noget, jeg ville have gjort anderledes i min valgkamp. Jeg synes, vi har knoklet på gader og stræder hver eneste dag udover Kristi Himmelfartsdag, hvor vi tillod os at holde fri, siger den erfarne politiker.

Måske for usynlig

Som folketingsmedlem har Erik Christensen været formand for Europaudvalget, og det kan ifølge politikeren have været årsag til mangende mediedækning.

- Det er jo ikke det, I som medier beskæftiger jer allermest med. Men det var den opgave, partiet mente, jeg skulle udfylde. Det har været en ekstremt spændende opgave, specielt i forbindelse med Brexit-forhandlingerne, siger han og tilføjer:

- Jeg kan ikke sige andet, end at jeg har fået lov til at arbejde med noget rigtig spændende rent politisk.