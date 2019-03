Butiksdød: Erhverv i gadeplan samler med succes kræfterne

De fire kommuner Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg, har sammen søgt og fået midler fra Syddansk Vækstforum og EU’s Socialfond til projektet ”Styrket Erhverv i Gadeplan”.

Det handler om vækst via digitalisering og E-handel. Vækst er først og fremmest til glæde for den enkelte virksomhed, men på den længere bane handler vækst hos erhvervet i gadeplan også om at skabe levende og attraktive handelsbyer. Det er positivt for bosætning og turisme.

Overskriften er digitalisering og e-handel - så væksten skal blandt andet opnås ved en mere strategisk brug af de online muligheder, også i forhold til den fysiske butik. Det handler om synlighed.



Det koster kun timer at deltage i projektet. Det betyder, at man som deltager skal forvente at arbejde seriøst og aktivt med sin virksomheds udvikling og vækst.



De deltagende virksomheder får flere tilbud. Først og fremmest er det et håndholdt forløb med fokus på lige præcis deres forretning og mulighederne i denne. Dette foregår primært med en-til-en samtaler og en såkaldt "Expert Mentorordning", hvor virksomheden har mulighed for at realisere et konkret vækstforslag, gerne sammen med andre virksomheder.



Derudover tilbydes virksomhederne ny og relevant viden inden for primært digitalisering og e-handel i tre forskellige forløb. Det foregår som undervisning med 20-30 andre lokale virksomheder, så de udover den nye viden får mulighed for at danne netværk og samarbejder med andre virksomheder.



Samtidig tilbydes forskellige netværksarrangementer om for eksempel konkrete digitale værktøjer for eksempel Google My Business eller om tips og tricks til at blive klogere på din egen butik, for eksempel brug af data fra kasseboner.



Yderliger informatin og tilmelding kan ske hos SMV Konsulent Morten Wind morten.wind@svendborg.dk

Kilde: Styrket Erhverv i Gadeplan