Erhvervsredaktør: Støj og trafik - få det nu fixet

25 millioner til slidlag og støjafskærmning syd om Odense, men hvor er det tredje spor, spørger TV 2/Fyns erhvervsredaktør.

Der kommer støjsafskærmning og nyt slidlag på motorvejen syd om Odense. Den nyhed blev offentliggjort allerede i december.

Tirsdag blev midlerne frigivet: 25 millioner kroner til 3500 støjplagede naboer til motorvejen.

- Glæden ville dog have været større, hvis politikerne havde tænkt længere end som så. Som TV 2/Fyn har fremhævet så sent som i aften, er der et andet problem, som politikerne kun snakker om, siger TV 2/Fyns erhvervsredaktør Ole Frank Rasmussen.

- Det tredje spor syd om Odense, altså stykket fra Blommenslyst til afkørsel syd. Stykket er på top fem på listen over motorveje, der giver det bedste afkast for hver investeret krone i Danmark. Faktisk en endnu bedre investering, som de tre spor mellem Nr. Aaby og Blommenlyst, som politikerne på Christiansborg nu sætter i gang, siger TV 2/Fyns erhvervsredaktør Ole Frank Rasmussen.

Projektet med den vestfynske motorvej finansieres af penge fra Storebæltsbroen, og folketingsmedlem Erik Christensen (S) har foreslået en lignende løsning for stykket syd om Odense.

Koordination vil være 'sund fornuft'

Det stykke er specielt sårbart, fordi der snart kommer et fuldt udbygget OUH, Cortex Park og et Syddansk Universitet med vokseværk.

Det kræver blandt andet etablering af et helt nyt tilkørselsanlæg ved Stenløsevej.

- Det ville give rigtig god fornuft, hvis man koordinerede støjvolde, slidlag, tilkørselsanlæg, et tredje spor syd om Odense og det sidste stykke af den vestfynske motorvej, så man ikke kommer til at lukke den fynske motorvej de næste ti år. For det ville da være molboarbejde, hvis man skulle lægge slidlag af to omgange og først anlægge tre spor vest for Odense for herefter at anlægge tre spor syd for Odense, siger Ole Frank Rasmussen.

- Det er et ønske fra det fynske erhvervsliv, at man finansierer begge motorvejsstykker hurtigst muligt. For ellers sander det bare til syd for Odense, når de tre spor er anlagt vest for Odense. Den fynske kritik misforstås desværre ofte af Christiansborg-politikerne som om, man så i særlig grad tilgodeser Fyn. Det er det rene vrøvl. For motorvejen over Fyn er et stykke vitalt og centralt stykke infrastruktur, der benyttes i lige så høj grad af jyder og sjællændere, siger Ole Frank Rasmussen.

Det tager fem år at anlægge motorvejen syd om Odense.

- Så det gælder bare om at få det fixet og finansieret hurtigst muligt, tilføjer erhvervsredaktøren.