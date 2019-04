Erhvervsskole sadler om og høster ros fra elever

En gruppe drenge, som alle går i 8. klasse rundt om på Fyn, sidder koncentreret og forsøger at programmere robotarmen foran dem. De er alle sammen på et to-dages introduktionsforløb på Syddansk Erhvervsskole, som hedder "robot, teknologi og automatisering."

- Det er meget sjovt at prøve nogle nye ting, som man ikke prøver til hverdag, siger Parsa Eshtelaq, som er én af de i alt 14 drenge på holdet.

Læs også Hjælpsom og dygtig: Mette er årets fynske lærling

Havde han været afsted på samme introforløb sidste år, havde han været nødt til at vælge én specifik uddannelse, som han kunne følge med i. Men den procedure har skolen ændret, så eleverne i stedet vælger et område, som interesserer dem, og så bliver de i løbet af de to dage introduceret for en række uddannelser inden for området.

En bred palet giver mening

Der er flere årsager til, at Syddansk Erhvervsskole har valgt at ændre forløbet. Det handler blandt andet om, at 8. klasseeleverne ikke nødvendigvis er parate til at vurdere, som de foretrækker at læse til industritekniker, murer eller smed. Derfor giver det mening i stedet at introducere dem for flere fag inden for større områder.

- Det giver en indsigt i, hvad man arbejder med, hvis man arbejder inden for industrien, og der er det nødvendigt, synes vi, og det synes de unge også, at vi giver dem hele paletten, siger Lars Bregnehøj Hansen, som er direktør for Syddansk Erhvervsskole.

Flere på erhvervsuddannelserne Regeringen har et mål om, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 procent i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025. I 2018 var det 19,4 procent på landsplan, som søgte ind på en erhvervsskole efter 9. eller 10. klasse. Internt på Fyn er der stor forskel på, hvor stor en procentdel, der søgte ind på erhvervsuddannelserne. Kerteminde Kommune topper, hvor 31 procent i 2018 søgte en erhvervsuddannelse. I bunden ligger Svendborg og Odense Kommune, hvor 16 procent søgte en erhvervsuddannelse samme år. I 2025 vil Danmark mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse og 10.000 personer med en kort, videregående uddannelse. Kilder: Undervisningsministeriet, TV 2 og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Derudover har lærerne på skolen haft mulighed for at melde sig til et såkaldt brobygningskorps, som har stået for at nytænke, hvordan eleverne skulle introduceres for de forskellige fag.

Læs også Flere har søgt ind på fynske erhvervsskoler

- Der er meget mere styr på det nu. Tidligere var det lidt tilfældigt, hvem det var på dagen, der havde et ledigt skema, som gik ned og tog eleverne. Nu er det folk, som selv har meldt sig, siger Kent Johansen, som er faglærer på smedeuddannselsen og underviser klassen med de 14 elever fra 8. klasse.

God modtagelse

Ifølge Jens Bregnehøj Hansen har ændringerne været en succes. I hvert fald viser de evalueringer, som eleverne indtil videre har givet på forløbet, en stor tilfredshed.

- Stor ros til vores lærere, for de har taget rigtigt godt imod det her nye koncept, og eleverne giver nogle rigtig flotte evalueringer, og vi har ikke før haft så høje evalueringer, så det, synes vi jo, er fantastisk dejligt, siger Lars Bregnehøj Hansen.

Læs også Flere har søgt ind på fynske erhvervsskoler

Også Parsa Eshtelaq mener, at det har været to gode dage. Han er glad for, at de har fået lov at stifte bekendtskab med flere forskellige uddannelser.

- Så kan man se, hvordan det foregår, og så har man jo flere valgmuligheder, forklarer han.