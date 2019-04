Fyns Politi har ingen kommentarer: Erhvervsstyrelsen anmeldte Dan-Bunkering for to år siden

Det er mere end to år siden, at Erhvervsstyrelsen anmeldte det vestfynske brændstof-selskab Dan-Bunkering for at have solgt brændstof til russiske bombefly i Syrien.

Vi har sagen. Den er meget kompleks. Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, og vi stiller ikke op til tv-interview Politidirektør Johnny Schou, Fyns Politi.

Det fremgår af en aktindsigt, som DR har fået gennem Erhvervsstyrelsen.

Nu ligger sagen hos Fyns Politi. Men her holder de kortene som limet til kroppen.

- Vi har sagen. Den er meget kompleks. Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, og vi stiller ikke op til tv-interview, siger politidirektør Johnny Schou hos Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Dan-Bunkering leverer brændstof til skibe og har ifølge DR tjent 104 millioner kroner på at sælge jetbrændstof til et russisk firma. Brændstof der så eftefølgende er blevet brugt til russiske kampflys bombetogter over Syrien.

Ifølge DR anmeldte Erhvervsstyrelsen Dan-Bunkering til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for muligvis at havde brudt gældende EU-sanktioner relateret til Syrien.

Over for DR bekræfter politiinspektør Thomas Andersskov Riis, at SØIK har sendt sagen videre til Fyn.

- Vi har vurderet sagen om Dan-Bunkering nøje, og ud fra en samlet vurdering blev det besluttet, at sagen skulle behandles i en lokal politikreds, skriver han til DR. Det fremgår ikke, hvornår sagen er sendt videre, eller hvad den specifikke årsag er, siger Thomas Andersskov Riis til DR.

Hvor længe anmeldelsen mod Dan-Bunkering har ligget hos Fyns Politi er fortsat uklart.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Johnny Schou til TV 2/Fyn.

Så du kan ikke sige, om sagen er henlagt eller...?

- Jeg har ikke yderligere kommentarer, gentager den fynske politidirektør.

Retsordførere undrer sig

Over for DR undrer flere retsordførere sig over, hvorfor sagen er sendt videre til lokalt politi, når nu den er så kompleks. Retsordførerne kalder samtidig to år for lang tid, uden sagen tilsyneladende er kommet videre.

Sådan lyder det blandt andet fra Naser Khader (K) og Trine Bramsen (S) til DR.

Sagen om Dan-Bunkering handler om, at det vestfynske brændstofselskab ifølge DR's oplysninger har solgt jetbrændstof til et russisk firma. Og det russiske firma har så angiveligt transporteret brændstoffet videre, hvorefter det kan være endt i russiske kampfly, der deltog i borgerkrigen i Syrien.

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen i hverken Danmark eller USA.

DR har forsøgt at få en kommentar fra Dan-Bunkering, men selskabet ønsker ikke at kommentere sagen. Til DR skriver Dan-Bunkerings advokat, at selskabet ikke har leveret brændstof til Syrien eller handlet i strid med EU-regler.