Farvel til Folketinget: Erik røg ud - alle kontornaboerne blev ministre

Sommerferien banker efterhånden på døren hos de fleste fynboer.

Men for nogle kom ferien før end ventet og kommer til at vare længere end planlagt - nemlig de fynske politikere, der tabte folketingsvalget i begyndelsen af juni.

En af dem er socialdemokraten Erik Christensen, der byder velkommen på terrassen i sommerhuset ved Storebælt. Her tager han imod sammen med bulldoggen Ole. De to har pludselig fået god tid til hinanden.

- Det er selvfølgelig altid sjovere, hvis man havde valgt selv at sige, hvornår det skulle være slut. Men det er jo gamet i politik, konstaterer Erik Christensen.

- Det var min ottende valgkamp. De syv andre har jeg været så priviligeret, at folk viste mig tillid. Så gik det så bare ikke denne gang. Men det er jo gamet i politik, konstaterer Erik Christensen.

Han har været i kommunalpolitik siden 1994, har været borgmester ad flere omgange og stillede for første gang op til Folketinget i 2015, hvor han blev valgt med 4.447 personlige stemmer.

- Der er jo ikke nogen, der er døde

Men dagen efter valget for en måned siden vågnede Erik Christensen op til en helt ny virkelighed. Godt 1.000 færre personlige stemmer end ved forrige valg gjorde udslaget.

- Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, for jeg stillede jo op for at blive valgt. Men altså, som jeg plejer at sige, der er jo ikke nogen, der er døde, siger den erfarne socialdemokrat, som nu er tvunget til at følge med fra sidelinjen.

- Det er da underligt. Men hvis der nu både var sket det, at jeg ikke var blevet valgt og vi ikke var lykkedes med projektet om at få en socialdemokratisk regering, så havde det da være noget rigtig lort, siger Erik Christensen grinende.

Nu bliver den uventede fritid brugt i sommerhuset, hvor havkajak, cykel og bulldoggen Ole bliver luftet ekstra flittigt.

Har ikke besluttet om han stiller op igen

Og så bliver en del af tiden også brugt på at overveje, om han igen skal forsøge at komme i Folketinget.

- Jeg skal have en snak med min kreds om, hvad vi gøre fremadrettet.

Erik Christensen har endnu ikke gjort op med sig selv om han vil stille op til Folketinget igen.

Stiller du op igen?

- Det har jeg ikke afgjort med mig selv, og det er jo heller ikke kun mig, der afgør det. Det kan jo godt være, at de analyserer det på én måde og jeg gør det på en anden måde, men det skal vi have en snak om.

Helt færdig med kommunalpolitik

Men ét er sikkert. Hvis Erik Christensen navn igen skal på en stemmeseddel, så bliver det til et folketingsvalg.

- Jeg har fået rigtig mange spørgsmål, om jeg vender tilbage til kommunalpolitik, og det gør jeg altså ikke. Det er et overstået kapitel.