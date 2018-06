Eriksen er fortsat fraværende ved landsholdets træning

Christian Eriksen kommer heller ikke onsdag til at deltage i træningen i landsholdslejren i Helsingør.

Fynske Christian Eriksen er ikke med, når fodboldlandsholdet onsdag træner i Helsingør som optakt til VM i Rusland.

Det meddeler Danmarks landstræner, Åge Hareide, forud for træningen onsdag formiddag.

Åge Hareide gav tirsdag udtryk for håb om, at Tottenham-stjernen kunne komme med til onsdagens træning.

En forudsætning for dette var dog, at Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist, skulle have født parrets første barn forinden.

Åge Hareide oplyser onsdag, at han tirsdag talte med Christian Eriksen, og at håbet nu er, at han kan træne med torsdag.

Eriksen bliver i Odense

Fødslen skal ske i Odense, hvor Christian Eriksen har opholdt sig de seneste dage.

Ifølge landstræneren vil det være en unødvendig stressfaktor for Eriksen at køre til træning i Helsingør for at køre tilbage til sin kæreste i Odense bagefter.

- Jeg har sagt, at han skal blive der, indtil alt er på plads, så han ikke skal køre frem og tilbage på motorvejen, for det er en stressfaktor. Så han bliver i Odense, til alt er overstået, sagde Åge Hareide tirsdag.

Danmark møder lørdag Mexico i Brøndby i den afsluttende VM-testkamp.

På grund af den forestående fødsel blev Christian Eriksen hjemme i Danmark, da det danske hold lørdag i sidste uge spillede 0-0 mod Sverige i Stockholm.

11. juni rejser den danske trup til Rusland, hvor VM-slutrunden spilles.

16. juni møder Danmark Peru i danskernes første kamp i gruppe C.

Senere skal Danmark også møde Australien og Frankrig ved VM.

