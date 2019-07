Superstjerne besøger hjemmebanen: Eriksen er rollemodel for unge fodboldspillere

Da MG & BK United onsdag holdt deres sidste fodboldtræning inden sommerferien, fik spillerne uventet besøg af landsholdsspilleren Christian Eriksen.

- De var jublende og ovenud lykkelige, siger Pia Becker, som er træner for MG & BK United, der er Middelfartklubbens handicapafdeling.

Det betyder alt for spillerne Pia Becker, træner, MG & BK United

Det er ikke første gang, at Christian Eriksen besøger spillerne under deres træning. Da Eriksen donerede fodboldbanen Cruyff Court til sin hjemby Middelfart tilbage i 2012, var United-spillerne med til at indvie banen.

Siden dengang har træneren udviklet et tæt samarbejde med Christian Eriksen, der op til flere gange har deltaget i holdets træning.

- Det betyder alt for spillerne. Det lyder af meget, men han er et samtaleemne blandt spillerne til hver træning. Især nu hvor snakken går om, hvor han fortsætter sin karriere. Det er fantastisk, siger Pia Becker.

Læs også Fynske Eriksen i Champions League-finale: Landsholdskolleger forventer stor Eriksen-rolle

- Han har før inviteret dem alle til landskamp, som de husker som en megastor oplevelse, for han kom også efter kampen og hilste på hver enkelt. De oplever virkelig, at han vil dem. Det ligger i hans DNA at ville de her spillere, siger hun.

Og det er ikke korte visit, når Tottenham-spilleren lægger vejen forbi United-spillerne. Onsdag blev han efter træningen og deltog i holdets sommerafslutning.

- Det vil han bare gerne. Han synes, det er vigtigt, at de her unge mennesker har nogle gode fritidsaktiviteter. Han har den mulighed, at han kan give dem den gode oplevelser. Han er den gode rollemodel, siger Pia Becker

Kan I ikke kende mig?

MG & BK United træner en gang imellem på Cruyff Court banen. Og da træneren godt vidste, at Christian Eriksen ville dukke op, valgte hun at holde holdets sommerafslutning på banen, som Eriksen fik i gave, da han blev kåret som Årets Talent i den hollandske liga i 2011, men som han valgte at give videre til sin hjemby.

Banen ligger både tæt ved Lillebæltskolen, hvor han i sin tid gik, og nær barndomsklubben MG & BK.

- Det er en bane, hvor man bare kan møde op. Det har været et tilflugtssted, hvor vi træner en gang imellem. Det er klart, at vi holder vores afslutning på banen, når Eriksen har givet den, siger Pia Becker.

Kort efter træningens start dukker der en mand op i en hvid bluse og kasket.

- Lige først var det bare måben, for vi skulle til at i gang. Christian kommer gående som enhver anden. Så siger Christian: “Kan I ikke kende mig?”, fortæller fodboldtræneren.

Læs også Fodboldstjerne køber kæmpevilla i Odense

Da det går op for spillerne, at det er deres rollemodel, der kommer gående, løber nogle af spillerne hen til ham og hænger ham om halsen. Så hilste han på hver enkelt spiller.

Da holdet manglede en dommer, var Eriksen hurtigt til at sige: “Den snupper jeg”. Efter halvanden times fodbold, var der sandwich, Eriksens energidrik og en kage kreeret til dagens formål.

Det rygtedes med jungletrommerne, at Eriksen befandt sig på Cruyff Court banen, så flere kom forbi for at få en selfie og en autograf fra landsholdsspilleren.

- Alle sagde, at det var fantastisk med sådan et arrangement. Han tog sig tid til dem alle, siger Pia Becker.

Efter træningen blev der serveret en speciallavet kage til dagens formål. Foto: Privat