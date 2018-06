Eriksen gav noget at juble over: 1.000 samlet til fodbold

Middelfart-drengen Christian Eriksen satte hurtigt gang i fodboldfest på Flakhaven, hvor 1000 var samlet for at heppe på fodboldlandsholdet i Rusland.

Kun syv minutter i Danmarks anden kamp ved VM i Rusland skulle Christian Eriksen bruge på at skabe eufori i de danske fodboldhjerter - ikke mindst på Flakhaven i Odense, hvor omkring 1.000 mennesker var samlet til storskærmsarrangement.

For da han med sin venstrefod flugtede bolden ind bag den australske målmand Mathew Ryan, sendte han Flakhaven og givetvis også resten af landet i ekstase. TV 2/Fyn havde til lejligheden fotograf både på balkonen og nede på jorden for at fange folks reaktioner.

Men festen nåede aldrig sit klimaks, i og med at Australiens Mile Jedinak for anden kamp i træk kunne score på et straffespark - i øvrigt efter en dommerkendelse, hvor kampens spanske dommer Antonio Mateu Lahoz tog video assistent referee i brug (bedre kendt som VAR).

Kampen sluttede 1-1, et resultat ingen af holdene sådan rigtigt var tilfredse med. Begge hold bød sig dog til med gode muligheder foran mål, hvilket prægede stemningen på Flakhaven, der var både spændt, ængstelig og præget af nervøsitet. Dermed er intet afgjort og nærmest alt muligt, inden Danmarks sidste kamp mod Frankrig.

De to mødes i Moskva på tirsdag.