Eriksens hattrick og Axelsens guld: Hvem er årets bedste?

Ti navne er nomineret til den fornemme pris som årets fynske sportsnavn

Ingen af dem glemmer datoerne lige foreløbigt. For Viktor Axelsen var det 27. august. For Christian Eriksen var det 14. november. I Glasgow baskede Axelsen kineseren Lin Dan i to sæt og blev dermed den første danske single-verdensmester i 20 år.

Bank til Irland

Euforien var lige så stor to en halv måned senere, da Christian Eriksen 300 kilometer længere sydpå slog til mod det irske fodboldlandshold. Med tre mål i 5-1-sejren sikrede Middelfartdrengen Danmarks deltagelse ved VM i fodbold for første gang siden 2010.

Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Succes i klubben

Præstationerne var højdepunkterne i et fremragende år for begge udøvere. Axelsen vandt ikke bare VM. Han toppede også verdensranglisten og vandt sidst på året også den store sæsonfinale i Dubai. Christian Eriksen spillede fodboldlandsholdet til VM i Rusland men havde også stor personlig succes i sin engelske klub Tottenham Hotspur. En andenplads i Premier League og suveræn vinder af en stærk CL-pulje, hvor hold som Real Madrid og Dortmund måtte strække våben overfor Eriksen og co.

Internationale stjerner

Eriksen og Axelsen er to af dansk sports mest prominente navne. Men de er ikke de eneste udøvere fra Fyn, der har haft et godt år med stor succes og medaljer. Ti navne er denne gang nomineret til titlen som årets fynske sportsnavn 2017. Alle ti har haft succes i deres sport - ikke bare nationalt - men også internationalt. 20. januar afsløres det så, hvem af de ti, der løber med hæderen.

De ti navne er:

Christian Eriksen, fodbold: Kvalifikation til VM. Sølv i Premier League. Stor succes i Champions League.

Viktor Axelsen, Badminton: Verdensmester. Nr. 1 på verdensranglisten. Sæsonfinalen i Dubai.

Christina Juhl Johansen, Roning: VM-bronze og EM-sølv i toer uden styrmand.

Anders Wesch, Gymnastik (Tumbling): VM-sølv individuelt og VM-Bronze for hold.

Rikke Møller Pedersen, Svømning: Sølv EM kortbane. Guld og sølv ved World Cup-stævne i Doha.

Stinna Tange, Paradressur-ridning: EM-guld

Søren Kragh Andersen, Cykling: Sølv ved Paris-Tours og VM holdtidskørsel med Sunweb

Thomas Larsen, Bowling: EM-guld

Tue Lassen, Orienteringsløb: VM-guld i sprintstafet

Katrine Veje, Maja Kildemoes og Stina Lykke Petersen, Fodbold: EM-sølv

De nominerede er udvalgt af en komité bestående af medlemmer fra De Fynske Idrætsforbund, Fyens Stiftstidende og TV 2/FYN. Samme komité bestemmer også, hvem der bliver kåret som Årets Sportsnavn 2017.