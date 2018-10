Politik og spin: Erling Bonnesen talte sort og kom på glat-is

Venstremanden Erling Bonnesen blev fanget på det forkerte ben, da han forleden deltog i en debat med Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet.

Sådan lyder vurderingen i dagens udgave af Politik og Spin, hvor samfundsredaktør Jakob Risbro og politisk kommentator Jesper Buch hver uge med et glimt i øjet uddeler kongekroner og klovnehatte til politikere, som i ugens løb gør sig heldigt eller uheldigt bemærket.

Læs også Eleverne bliver væk: Faaborg Gymnasium fyrer flere lærere

De to politikere var inviteret i studiet for at varme op til statsministerens åbningstale. På et tidspunkt handler debatten om det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent, som blandt andet rammer uddannelsesinstitutioner som for eksempel det trængte gymnasium i Faaborg.

- Debatten kører ret godt. Det er jo to stærke debattører, vi har i studiet. Men pludselig begynder Erling Bonnesen at antyde, at han vil arbejde på at få fjernet regeringens omprioriteringsbidrag, siger Jakob Risbro.

Dan Jørgensen fanger situationen hurtigt, og begynder med sin sædvanlige gavtyv-flabede retorik at bore i, hvad Erling Bonnesen egentlig mener.

- Du skal altså i gang med en intern proces i Venstre, hvor du skal i gang med at overbevise statsministeren om, at det han fremlægger i morgen (tirsdag, red.) på folketingets talerstol, skal han ikke fremlægge alligevel? lyder spørgsmålet fra Dan Jørgensen.

Læs også Bonnesen: Hundeloven bliver ikke ændret

- Man fornemmer her, at Erling Bonnesen nu tænker hurtigt for at slippe ud af kattepinen. Men i stedet for at "trutte ren røv" og bare sige, at han er modstander af besparelserne, forsøger han med mange ord at snakke sig ud af situationen, og det slipper han ikke særlig godt fra, siger Jakob Risbro.

- Det er ret sjovt at se. Dan Jørgensen ligner en fisk i vandet, og Erling Bonnesen en fisk, som spræller i nettet, siger Jesper Buch.

- Ugens klovnehat går derfor til Erling Bonnesen, fordi han taler sort. Til gengæld får Dan Jørgensen kongekronen, fordi han med et vist overskud formår at eksponere Bonnesens forsøg på at tale med to tunger, lyder det fra Buch og Risbro.