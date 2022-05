Se showet: Nu skal vinderen af en million kroner findes

Onsdag er der finale i dette års “Et Sundere Syddanmark”, hvor fem nye forskerprojekter dyster om at få del i en forskningspulje på to millioner kroner.

Showet begynder 19.55 og kan følges på TV 2 Fyns nyhedskanal og hjemmeside.

I år skal pengene fordeles mellem projektet om træning af patienter med vindueskiggersyndrom fra Sygehus Lillebælt, projektet om diagnose, udredning og genoptræning af patienter med akut svimmelhed fra Sydvestjysk Sygehus, projektet om livskvalitet hos skrøbelige patienter efter intensiv behandling fra Sygehus Sønderjylland, projektet om tranebærprodukter i forbindelse med blærebetændelse fra Odense Universitetshospital og projektet om blodpropper ved anoreksi fra Psykiatrien.

Sidste år vandt Else-Marie Bladbjerg, der er professor og forskningsleder på Enheden for Tromboseforskning på klinisk biokemisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Hun undersøger om et særligt protein være skyld i, at nogle mennesker lettere tager på i vægt end andre.