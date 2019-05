Fynsk cannabis-eventyr fortsætter: Et af verdens største cannabisbyggerier afsløres

De to kendte producenter af medicinsk cannabis på Fyn, Alfred Pedersen & Søn i Bellinge og Spectrum i Lumby, får nu følgeskab af to nye storproducenter.

Schroll Medical med base i Årslev forventer at få grønt lys af Lægemiddelstyrelsen til produktion inden sommerferien, og mandag aften afsløres byggeplanerne for en af verdens største virksomheder til medicinsk cannabis på Fyn.

Det forventes, at 100 medarbejdere skal ansættes til produktionen, der får indskudt udenlandsk kapital.

Først mandag klokken 24.00 vil investorerne fortælle, hvilken fynsk kommune, der bliver hjemsted for cannabis-gartneriet, og hvilket fynsk storgartneri, der skal stå bag cannabisproduktionen.

Canadisk selskab skyder penge i fynsk

Hos Schroll Medical i Årslev er man en tand længere fremme og forventer at få Lægemiddelstyrelsens tilladelse til produktion inden sommerferien, fortæller ejeren Carsten Schroll.

Allerede sidste år skød det canadisk ejede datterselskab Aprhia i al ubemærkethed 100.000 euro - svarende til 15 procent af aktiekapitalen - ind i Schroll Medical.

Resten af aktiekapitalen ejes af det danske gartneri, der allerede har indrettet 9.000 kvadratmeter til produktion og forarbejdning af medicinsk cannabis.

Gartneriet er ellers mest kendt for sin produktion af farvestrålende hortensia.

I øjeblikket har det fynske gartneri 15 ansatte i produktionen, men det tal forventes at stige.

De danske gartnerier har i høj grad deres fokus rettet mod eksport.

Hos Schrol Medical er det markeder som Tyskland, Luxembourg og Schweiz.

70 procent af det danske gartneriareal ligger på Fyn, og den 1. januar 2018 vedtog Folketinget en fireårig forsøgsordning med ordination af medicinsk cannabis.

Indtil i dag har 1.384 danskere fået ordineret medicinsk cannabis efter ordningen.

For en måned siden blev det muligt for tyske firmaer at søge licens til en tysk forsøgsordning, men det er en ordning, der slet ikke er tilstrækkelig til at dække det tyske marked.