Transkønnede elever efterlyser kønsneutrale værelser: - Jeg er optaget af, at vi tager det seriøst

Noget, som de non-binære elever specifikt har efterlyst, herunder Quinn og Jessie, som begge er elever på Østerskov Efterskole.

Ifølge formanden findes der kun omtrent fem efterskoler, der i dag tilbyder eleverne værelser, der ikke er forbeholdt enten piger eller drenge.

Svært at finde den rette skole

En af dem, der selv har oplevet, hvor udfordrede det kan være at finde en efterskole for transkønnede børn, er Marie Elisabeth Lind-Thomsen.

Hun er forperson for Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn og har selv et transkønnet barn.

- Det var meget svært at finde en efterskole, der anerkendte, at barnets kønsidentitet ikke svarede til CPR-nummeret, siger hun under torsdagens debat.

Hun opfordrer alle forældre til transkønnede og non-binære børn til tage en grundig dialog med efterskolen før skolestart.