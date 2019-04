Fæcestransplantation og dræberdiarré: Et andet menneskes afføring reddede Helles liv

44-årige Helle Hedemand fra Odense er en af de danskere, der har fået en fæcestransplantation, da en langvarig og livstruende dræberdiarré forinden var ved at slå benene væk under hende.

- Min mave fungerede slet ikke mere. Jeg tabte mig fra 72 kilo til 52 kilo på kort tid. Jeg var helt afmagret og lignede noget, der var løgn. Jeg havde slet ingen energi, siger hun.

- Jeg fik for meget antibiotika i forbindelse med nogle behandlinger. Det smadrede min tarm totalt. Så jeg håber virkelig, at den her behandling bliver mere udbredt.

Hun mener, at behandlingen har reddet hendes liv.

- Jeg er dybt taknemmelig for, at nogle gider bøvle med at aflevere deres afføring for at redde mig. Jeg fik det i en sonde gennem næsen og ned i maven.

- Men jeg havde drukket det, hvis jeg skulle - bare for at blive rask. Jeg synes slet ikke, det var ulækkert, siger hun.

- Jeg græd af lykke, da behandlingen lykkedes til sidst, og i dag kan jeg arbejde igen.

Ny dansk undersøgelse viser, at både udgifter og indlæggelsestiden for alvorligt syge tarmpatienter næsten kan halveres, hvis de får en rask persons afføring i maven i stedet for at blive fyldt med antibiotika.

Ved at følge 50 patienter har forskere på Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet som de første i verden fastslået, at fæcesbehandlingen af patienter med den såkaldte dræberdiarré Clostridium difficile har sparet samfundet for otte-ni millioner kroner.

- Patienterne gik fra at være indlagt 37 døgn til 20 døgn i året efter fæcestransplantation. Det opsigtsvækkende er også, at behandlingen oftest virker efter få timer, siger Christian Lodberg Hvas.

Han er overlæge ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Udgifterne per patient faldt i gennemsnit fra 420.000 til 243.000 kroner om året.

De sparede omkostninger omfatter ikke tabt arbejdsfortjeneste. Halvdelen af patienterne er under 60 år og dermed fortsat som Hellemand på arbejdsmarkedet. Den reelle besparelse kan dermed være langt større.