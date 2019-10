Fodboldklub går ind i esport: Ét computerspil er for voldeligt

Odense Kammeraters Sportsklub OKS, starter en ny esports-klub op. Det gør de i håbet om at kunne fastholde fodboldtrætte teenagere i foreningslivet, men uden voldelige computerspil.

- Grundlæggende er det fordi, vi må erkende, at man som fodboldklub er i konkurrence med alle mulige andre ting, så i forhold til at holde foreningen i live, og ramme vores brugere, der hvor de er, laver vi en esports-klub, siger Phillip Frikke-Schmidt, der er udviklingskonsulent i klubben.

I følge Phillip Frikke-Schmidt er der ikke medlemsnedgang i klubben overordnet set, men særligt de 14-20-årige er svære at fastholde i foreningslivet.

Odense Kammeraters Sportsklub har endnu ikke selv uddannet trænere, men låner dem fra Odense Esport, som de har en samarbejdsaftale med. Det er også her, de lejer computere til formålet.

- Lige nu åbner vi op, og ser hvor vi lander, vi har selvfølgelig en ambition om, at vi gerne vil begynde at lave hold og tilmelde hold til turnering, siger Phillip Frikke-Scmidt.

Fodbold og voldelig skydespil er uforeneligt

Klubben, der allerede er startet op, tilbyder indtil videre kun Fifa og Fortnite i esportsklubben.

- Fra bestyrelsens side, har det været vigtigt, at hvis vi skulle tage Fortnite ind, så skulle vi finde en ramme som gør, at vi kan stå inde for det. Der skal være en masse læring omkring træningen, strategi og man skal ikke bare sidde og hygge, siger Phillip Frikke-Schmidt.

En af de mest populære genre indenfor esport - Counter Strike - har foreningen dog valgt fra.

- Ja, Counter-Strike er valgt fra i første omgang, fordi det kan vi ikke stå inde for som fodboldklub og forening. Vi vil ikke opfordre folk til at skyde hinanden, siger Phillip Frikke-Schmidt.

Men man skyder også hinanden i Fortnite?

- Ja, men nu prøver vi med Fortnite, og hvis ikke vi kan stå inde for det, så fjerner vi det igen. Hvis vi skulle være helt reelle, så spillede vi Fifa og ikke andet end Fifa, siger Phillip Frikke-Schmidt.

I følge Phillip Frikke-Schmidt er skydespillene uforenelige med sportsforeningens værdier.

- I forhold til, hvor fodbolden kommer fra med fællesskab, fairness og fairplay, så er det der med at sidde med et håndvåben og skyde hinanden - det svarer til hårde taklinger på en fodboldbane. Vold fylder en del i verdensbilledet, og det er ikke nødvendigvis forenet med vores foreningstanker, siger Phillip Frikke-Schmidt.

På sigt fortæller Phillip Frikke-Schmidt, at der måske kan blive åbnet op for, at esportsklubben kan få sin egen forening, hvor der vil være videre rammer for at tilbyde flere spil.