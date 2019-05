Otte danske badesteder har fået særlig udmærkelse: Ét ligger på Fyn

Davinde Sø i Odense har fået et særligt kvalitetsstempel af Friluftsrådet. Udmærkelsen kaldes "badepunkt" og gives til bare otte badesteder i Danmark.

Mærket "badepunkt" uddeles til steder, hvor vandkvaliteten er den højeste i landet.

Ligesom det blå flag, der vajer ved flere strande hen over sommeren, er den officielle udmærkelse fra Friluftsrådet badesøens gæsters garanti for rent vand og høj sikkerhed. Dog kan et sted kun kaldes badepunkt, hvis det også rummer store frilufts- og kulturoplevelser.

Læs også Verdensstjerne gæstede lokalt friluftsbad: Vi opdagede det slet ikke

Davinde Sø Søen var oprindeligt en grusgrav, hvor der blandt andet er hentet grus til byggeriet af Storebæltsbroen og Svendborg-motorvejen.

Der er blevet badet i Davinde Sø i 25 år.

Siden er der blevet lavet en lavvandszone, hvor børn kan bade trygt og sikkert. Andre steder i søen varierer dybden mellem seks og 12 meter. Vandet i søen er meget rent, fordi søen er kunstigt anlagt og uden nogle former for tilløb. Derfor har Davinde Sø som det eneste sted på Fyn fået udmærkelsen "badepunkt".



Adressen til søen er Davinde Søvej 7, 5220 Odense SØ. Kilde: Odense Kommune Se mere

- Søen har fået Friluftsrådets kvalitetsstempel som et af kun otte badepunkter i Danmark. Det er en garanti for badevand af højeste kvalitet, og det kan vi godt tillade os at være stolte af, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, Jane Jegind (V).

Den ekstra oplevelse

For Friluftsrådet er rent badevand ikke nok til at få mærket "badepunkt", og derfor er der foreløbigt kun otte steder i Danmark, der har fået udmærkelsen.

Davinde Sø har gjort sig fortjent til kvalitetsstemplet, fordi det ud over at bade også er muligt at overnatte i shelters, leje kanoer og fiske efter søens store karper og gedder.

Læs også Redningshunde på kursus i Davinde

- Det er de færreste storbyer, der har et lignende naturområde i sin baghave. Davinde Sø har en lang historie som grusgrav med tilhørende industri, men området har udviklet sig til en naturoplevelse. I stedet for gravemaskiner finder vi masser af muligheder for at komme ud under åben himmel og nyde den friske luft. Jeg håber, at rigtig mange vil få glæde af området, siger Jane Jegind.

Lørdag den 1. juni begynder badesæsonen 2019.