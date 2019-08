Over 500 trafikuheld på Storebæltsbroen: - Et lillebitte færdselsuheld kan få fatale konsekvenser

- Et lillebitte færdselsuheld ude på broen kan få fatale konsekvenser.

Sådan fortæller Erik Mather, der er vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Og der sker masser af uheld på de i alt mere end 13 kilometer bro over bæltet, der adskiller Fyn og Sjælland.

506 gange har der været færdselsuheld på Storebæltsbroen, siden den blev indviet i juni 1998. Ti gange har broen været helt lukket som konsekvens af uheld og ulykker.

Ifølge vicepolitiinspektøren har det i flere tilfælde været tæt på at ende helt galt.

- For en del år siden var der et tivoli-vogntog, der ramlede sammen med nogle lastbiler og brød i brand. Der var det virkelig tæt på. Da politiet kom derud, lå en af de tilskadekomne med kroppen ud under autoværnet, altså halvvejs ud over broen. Det er noget af det værste, jeg kan huske, siger Erik Mather.

Han peger på, at det giver særlige udfordringer, når uheldet er ude på broen. Derfor så han gerne, at bilisterne havde en lidt bedre trafikmoral og var bedre til at køre efter reglerne.

For går det galt på broen, kan det gå helt galt, advarer Erik Mather.

- Det er særligt problematisk, når uheldet sker på broen, hvor et lillebitte færdselsuheld kan få fatale konsekvenser. Der skal ikke så meget fantasi til at forestille sig en voldsom påkørsel, og så ryger man altså ud over autoværnet. Og der er ret langt ned, siger vicepolitiinspektør Erik Mather.

Kraftig stigning i trafikken

Trafikken på Storebæltsbroen er steget voldsomt siden åbningen i 1998. Antallet af køretøjer, der årligt passerer broen, er fra 2014 til 2018 steget med tæt på 1,7 millioner, så der sidste år i alt passerede mere end 13 millioner biler, motorcykler, lastbiler og busser.

Den heftige trafik har også medført i gennemsnit to færdselsuheld om måneden på broen.

- Det skyldes typisk uopmærksomhed. På sådan en dag med solskin nyder man den fine udsigt og det sejlskib, der ligger nede på vandet. Og så får man ikke lige fokuseret på det, som det egentlig gælder om, altså at køre bil. Og så er det ofte kombineret med for høj hastighed, siger vicepolitiinspektøren.

Politiet laver næsten ugentligt fartkontroller på Storebæltsbroen – og altid resulterer kontrollerne i et massivt antal fartbøder til bilisterne på broen.

- Hver gang vi har været der i en tre-fire timer, så er der 2-300 hundrede, der har fået taget et billede, fordi de kører for stærkt, konstaterer Erik Mather.

Pige dræbt i ulykke - retssag startede mandag

Mandag formiddag startede retssagen mod to personer, der i november sidste år var involveret i et større uheld på Storebæltsbroen, der kostede en pige på halvandet år livet. Uheldet skyldtes ifølge anklagerne blandt andet, at bilisten ikke kørte efter forholdene.

Den ene af de to tiltalte er en lastbilchauffør, der tabte et læs minkfedt på Storebæltsbroen. Chaufføren er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab efter straffeloven.

Minkfedt, der består af fiskerester, løb ud på vejbanen på Vestbroen, da lastbilen foretog en pludselig opbremsning for at undgå påkørslen af en forankørende bil med trailer. Vejbanen blev spejlglat, og de efterfølgende sammenstød på broen kostede altså en halvanden år gammel pige livet, mens hendes far brækkede ryggen.

Også en anden bilist, der var impliceret i uheldet, er tiltalt for uagtsomt manddrab og for overtrædelse af færdselsloven. Han tilpassede ikke sin fart efter forholdene, selv om der var opsat en tavle på vejbanen, der gjorde opmærksom på "glat føre" og "tabt gods", mener anklagemyndigheden.

Han kørte efterfølgende op i bilen med far og datter, der blev skubbet ind i endnu en bil på broen. I alt fire andre biler gled rundt i minkfedtet og fik materiel skade.

Lastbilchaufføren fortsatte sin kørsel efter han havde tabt minkfoderet og blev først stoppet af politiet på Vestfyn.

Begge de to tiltalte nægter sig skyldige.