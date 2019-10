Professor: Et salg af Fjernvarme Fyn vil give højere varmepriser til odenseanerne

Odense Kommune overvejer at sælge Fjernvarme Fyn, så der kan komme flere penge i kommunekassen.

Et salg - måske i milliardstørrelsen - vil dog komme til at betyde højere varmepriser for forbrugerne.

- Varmeprisen vil stige i Odense, hvis man sælger Fjernvarme Fyn, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Frede Hvelplund til TV 2/Fyn.

Hvordan kan man undgå, at det går ud over fjernvarmekunderne?

- Det kan man heller ikke. Der er ikke nogen, der afleverer en milliard kroner til fjernvarmeforbrugerne, fordi de synes, at folk i Odense er flinke. De skal have forrentet pengene, og der er ingen andre til at forrente dem end fjernvarmeforbrugere, forklarer Frede Hvelplund.

Skjult skat

Professoren kalder manøvren for en “skjult skat”.

- Det er en måde, hvor Odense kan bruge penge på noget andet. I stedet for at hæve kommuneskatten, som politikerne i Odense ikke må, får de flere hundrede millioner kroner, siger Frede Hvelplund.

Politikerne kan bruge pengene fra et eventuelt salg på andre projekter, men det er en skjult skat, fordi det i sidste ende er skatteborgerne i Odense, der betaler i form af højere varmeregninger.

Odense vil tabe penge på salg

Kommunen skal betale 40 procent af salgsprisen til staten i omkostninger og skat, og de penge vil gå tabt for odenseanerne.

På den måde er det ifølge Frede Hvelplund ikke politikerne, der kommer til at fremstå som dem, der har bedt om ekstra skattekroner til kommunekassen, men energiselskabet, som opkræver pengene, når de sender en dyrere varmeregning.

Med andre ord vil Odense Kommune og odenseanerne ifølge professoren vinke farvel til et trecifret millionbeløb ved at sælge Fjernvarme Fyn.

Onsdag foreslog Venstre at sælge Fjernvarme Fyn til borgernes forbrugerejede selskab Energi Fyn.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Energi Fyn.