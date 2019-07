Ét sommerhus er ledigt på Fyn

Hvis du har planer om at leje et sommerhus i højsæsonen på Fyn, er det med at være ude i god tid.

Læs også Fynske strande scorer topkarakter

Der er kun ét ledigt sommerhus tilbage på Fyn i næste uge - et sommerhus ved Varbjerg Strand tæt på Middelfart.

Manglen på ledige sommerhuse er problematisk for dansk økonomi. Det mener en af Danmarks største formidlere af feriehuse.

- Når der kun er ét hus tilbage, modsvarer udbuddet slet ikke den efterspørgsel, der er, og det er problematisk, siger presseansvarlig Jesper Kamp Kruse fra Campaya.

Når der kun er ét hus tilbage, modsvarer udbuddet slet ikke den efterspørgsel, der er, og det er problematisk Jesper Kamp Kruse

- Vi vurderer, at der vil kunne udlejes op mod 1.000 sommerhuse mere på Fyn, hvilket ville have givet flere millioner kroner ekstra ind i direkte lejeindtægter. Det ville også kaste flere skatteindtægter af sig og gavne restauranter, attraktioner, iskiosker og så videre, forklarer han.

Millioner tabt i indtægter

Hos Feriepartner Fyn er alt udsolgt.

- Alt er væk. Jeg tror ikke, der findes et ledigt sommerhus på Fyn, siger direktør Torben Jersild.

- Op til denne uge har vi manglet omkring 100 sommerhuse, anslår han.

Op til denne uge har vi manglet omkring 100 sommerhuse Torben Jersild

Torben Jersild vurderer, at Feriepartner Fyn er gået glip af en omsætning på fem millioner kroner.

Jesper Kamp Kruse tror, problemet kan løses ved at oplyse fynboerne bedre om, hvordan de udlejer deres egne sommerhuse.

- Der er brug for mere oplysning og mere fokus på udlejning. Sommerhusejerne er ikke nok opmærksomme på, hvad de i virkeligheden kan få ud af deres sommerhus, siger Jesper Kamp Kruse.

Det er ikke kun Fyn, hvor næsten alle sommerhuse er lejet ud. Det gælder også Bornholm, hvor alt er udsolgt.