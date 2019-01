I Mikkels fodspor: Et værelse med duft af VM-guld ...

- Jeg synes jo på mange måder, at det har været en hel almindelig dag. Men der har været snakket meget håndbold.

Sådan siger Carsten Jensen. Han er håndboldtræner på idrætsefterskolen Oure, og havde sin andel, da de danske håndboldherrer i Boxen i Herning søndag skrev historie, og med en knusende sejr på 31-22 over Norge vandt det første danske VM-guld nogensinde.

Oures andel kan ganges med tre. Skolen har nemlig haft både Mikkel Hansen og brødrene Niclas og Magnus Landin under sine vinger, og lært dem et eller andet om det ædle håndboldspil.

Men VM-trioen er bare tre i en endeløs række af spillere i den fødekæde, som Oure har været en del af i mange år:

- Der har efterhånden været mange, så det er blevet en del af vores hverdag, konstarerer Carsten Jensen.

Værelse med udsigt til guldet

Så er Lucas Batiste lidt nemmere, at imponere. Han bor i hus nummer 6B. Og her boede ingen ringere end VM's bedste spiller og topscorer, Mikkel Hansen, da han havde taget turen fra hjembyen Helsingør til Fyn og var elev på Oure fra 2003 til 2005.

Nu er det den 15-årige målmands tur til, at nyde godt af Carsten Jensens træning. Men sandelig også til at bo i det hus, der lugter bare lidt af guld:

- Han boede oppe på hemsen, oppe til venstre, fortæller Lucas Batiste og viser den hellige hems frem for TV 2/Fyn.

- Jeg går ikke at tænker over det til hverdag, men det er fedt nok at have i baghovedet, at der er stjerner der har gået her på Oure.

Oure, hvis man skal drive det til noget

Carsten Jensen forklarer, at Oure ikke ønsker at tage æren for det hele. Eleverne kommer med en håndboldopdragelse i sportstasken, når de flytter til Sydfyn.

- Men vi håber da, at vi er en øjenåbner for mange af de unge i forhold til, at de virkelig finder ud af, at det er den vej de gerne vil.

- Og vi lærer dem, om ikke andet, om seriøsitet omkring det med at, hvis man skal drive det til noget stort på håndboldbanen.

Er man alligevel ikke lidt stolt? I går blev der skrevet håndboldhistorie, og nogle af dem har gået her?

- Man er da mega stolt og sådan vil det altid være. Det at repræsentere et sted, som i går havde tre med i truppen, svarer Carsten Jensen.

Udover at Mikkel Hansen og brødrene Magnus og Niklas Landin fra VM-truppen er rundet af Oure, så kan Niclas Kirkeløkke, Kevin Møller og Lasse Møller, som var tæt på VM-truppen, alle skrive fire Oure-år på cv'et.

