EU giver millioner til omstridt gasledning

EU har bevilget 245 millioner kroner til den kommende gasledning mellem de norske gasfelter og Polen. Ledningen skal gå tværs over Fyn.

Projektet Baltic Pipe modtager nu 33,1 millioner euro - svarende til 245 millioner kroner - fra EU. Baltic Pipe er en gasrørledning, der skal forbinde de norske gasfelter og Polen, og gasledningen skal gå tværs over Fyn.

Bevillingen går primært til røret tværs over Østersøen mellem Sjælland og Polen. Baltic Pipe er et samarbejde mellem Energinet og polske Gaz-System.

- Vi er meget glade for at modtage støtte fra EU, både fordi pengene bidrager til at styrke business casen for de to projekter, og ikke mindst fordi EU er med til at understøtte Energinets strategiske mål om at gøre Danmark til en energihub mellem Norden og Europa, siger teknisk direktør fra Energinet, Torben Glar Nielsen, i en pressemeddelelse.

36 millioner euro til to store energi-projekter

Udover Baltic Pipe modtager Viking Link-projektet 2.8 millioner euro - svarende til 20 millioner kroner fra EU. Parterne bag Viking Link er Energinet og britiske National Grid.

Læs også Redaktør: Trump, Putin og EU har interesser i gasrør over Fyn

Viking Link er et elkabel mellem Danmark og Storbritannien.

Tilsammen får de to energiprojekter, Viking Link og Baltic Pipe, 36 millioner euro - svarende til 267 millioner kroner fra EU’s Connecting Europe Facility (CEF) - EU-tilskud til transportinfrastruktur.

873 millioner euro til 17 projekter

Europa-Kommissionen har den 25. januar i alt bevilget 873 millioner euro - svarende til 6,5 milliarder kroner - til 17 europæiske energiinfrastrukturprojekter.

Fælles for projekterne er, at de bidrager til at styrke solidariteten mellem Europas lande og giver et mere sammenhængende energimarked, skriver Energinet.

Parterne bag Baltic Pipe-projektet forventer at ansøge om CEF-midler til de øvrige dele af projektet i løbet af 2018.