EU-regler tvinger ambulancer på Fyn til at holde stille: - Det er dybt uretfærdigt

Der mangler ambulancereddere på Fyn, men selv om flere fynske reddere gerne vil arbejde mere, end de gør, kan de ikke få lov på grund af EU-lovgivning.

- Det er dybt uretfærdigt. Vi står i en situation, hvor vi mangler reddere, og så er det åndssvagt, at der findes sådan en regel, siger folketingsmedlem Peter Kofod (DF), der tidligere har siddet i Europa-Parlamentet.

I sidste uge kunne TV 2 Fyn fortælle, hvordan ambulanceredder Michael Birger Kristensen fra Årslev gerne vil tage ekstravagter i Ambulance Syd.

Det må han dog ikke længere, fordi han som lønmodtager ikke må arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen inden for en periode på fire måneder.

DF: Danmark bør lave egne regler

Det er et arbejdstidsdirektiv fra EU fra 2003, der skal sikre, at lønmodtagere ikke blive nedslidt ved at arbejde for meget, som spænder ben for ambulanceredderne, men de vil gerne selv bestemme, hvor meget de arbejder, især når reglen fra EU i praksis betyder, at ambulancer på Fyn holder stille.

- Det vil vi ikke acceptere. Det går ikke, at der er så rigide EU-regler, konstaterer Peter Kofod.

Folketingsmedlemmet mener, at redderne selv skal kunne bestemme, om de er friske nok til at tage en ekstra vagt, og det er parterne på det danske arbejdsmarked, der skal afgøre, hvilke løsninger der er de bedste for ambulanceredderne.

- Reglerne bør vi kunne lave selv. I dette tilfælde er det ikke en god ting, siger Peter Kofod, der dog udmærket forstår, hvorfor reglen er blevet indført.

Sådan fungerer EU-reglen

48-timers-reglen blev indført i EU i 2003, men indtil nu har det været forskelligt, hvordan den i praksis er blevet overholdt. Det er virksomhedernes ansvar, at deres ansatte ikke arbejder for meget.