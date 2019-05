Dagen før dagen: - Europaparlamentet er lige så vigtigt som folketinget

Mathias von Jessen har været i gang med sin valgkamp i et år.

Han stiller op til europaparlamentsvalget for Radikale Venstre.

- Jeg halter lige nu. Det gør jeg, fordi jeg har været ude at gå med noget, der svarer til 12.000 flyers selv. Om det virker, ved jeg ikke, siger han.

Søndag skal danskerne til stemmeurnerne til europaparlamentsvalget. Dagen før dagen er Mathias von Jessen taget til havnekulturfestival i Odense for at dele endnu flere flyers ud.

Det er dog langt fra alle, der møder op og stemmer, når de danske medlemmer i europaparlamentet vælges.

For Mathias von Jessen er valget ligeså vigtigt som folketingsvalget 5. juni.

- Vi, der stiller op til europaparlamentet, synes jo sådan set, at parlamentet, og de beslutninger, man tager i Bruxelles, er lige så vigtige som de beslutninger, man tager i Folketinget. Det er bare et andet politisk niveau, siger han.

EP-kandidaten har tidligere stillet op til byrådet i Odense og til folketingsvalget i 2015.

Under to tredjedele stemmer

I 2009 var der godt 59 procent af danskerne, der stemte og 2014 var der omkring 56 procent, der stemte. Til sammenligning var der omkring 85 procent, der stemte til det seneste folketingsvalg.

TV 2/Fyn var lørdag på gaden til Odense Havnekulturfestival for at spørge fynboerne, hvor vigtigt de mener, valget til europaparlamentet er.

Hans Christian Nielsen fra Odense er en af dem, der har ikke har tænkt sig at stemme søndag.

-Jeg gider ikke at følge med i politik mere. Det er nærmest derfor. Jeg har altid stemt, men jeg er blevet så gammelt, så jeg behøver ikke gøre min indflydelse gældende, siger han.

Læs også Se kortet: Så meget koster de to valg dig i kroner og øre

En af de andre gæster til havnekulturfestivalen, Nikolaj Slot, vil gerne gøre sin indflydelse gældende søndag. Han fortæller dog, at EP-valgkampen ikke er det, der har taget det meste af hans opmærksomhed de seneste tre uger.

- Man skal da stemme, det er da helt sikkert. Men så meget har jeg heller ikke fulgt med i det.

Hvordan kan det være?

- Jeg har så meget andet at se til, siger han.

Louise Larsen har også tænkt sig at stemme, men hun er til gengæld ikke tilfreds med, hvad hun hører fra kandidaterne.

- Sådan noget som miljøet er jo en stor ting, som der skal lægges vægt på. Og der føler ikke rigtigt, at der er nogen af dem, der har noget konkret at komme med.

- Det er kun for at være en del af det større samfund og ligesom sige: "Ja, jeg har stemt"

Læs også Siden sidste EP-valg: Næsten dobbelt så mange har brevstemt i Odense

Hvad vil vi med EU?

Ifølge Mathias von Jessen handler valget søndag også om, hvad man egentlig vil med EU. Han peger på, at Storbritanniens udtrædelse af EU har sat unionens rolle på dagsordenen.

- Oven på Brexit, og alt hvad der er sket nede i Bruxelles i løbet af de sidste fem år, så synes jeg egentlig, der er kommet en opmærksomhed om, at vi er nødt til at diskutere ikke bare, om vi er for eller imod EU, men faktisk hvad vi vil opnå gennem den europæiske del af vores demokrati, siger han.

Stemmestederne er søndag åbne fra klokken 9 til klokken 20.