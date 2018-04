Europas bedste: Tudserne strøg til tops under tyrkisk vand

Tudserne fra Odense er Europas bedste klubhold til undervandsrugby. Det blev slået fast i weekenden, da holdet suverænt vandt Euroleague.

Deres sportsgren foregår primært i det skjulte under vandet, men Tudserne kunne ikke forhindre modstanderne i at opdage, at holdet var ganske suveræn i Euroleague i denne sæson.

Euroleague spilles over tre weekender i forskellige europæiske byer med de afgørende kampe 21. og 22. april i Izmir i Tyrkiet.

Søndag kom eneste krusning på vandoverfladen i fynboernes turnering, da det "kun" blev til uafgjort 1-1 mod tyrkiske Ege Uwr - ellers vandt Tudserne samtlige kampe i hele turneringen. Lørdag blev det blandt andet til en 6-0 sejr over Polisen fra Sverige.

Tudserne har fem-seks landsholdsspillere, blandt andre kaptajn Lars Greve, der også har anførertjansen på landsholdet. Sammen med Lau Schødts, der også er på landsholdet, besøgte han TV 2/FYN's studie torsdag aften for at fortælle om succesen med holdet, og hvorfor de elsker undervandsrugby så højt, at de gerne af egen lomme betaler for at rejse Europa rundt og deltage i Euroleague.

