Europas største produktion af cannabis åbner i Odense

Gartneriet Alfred Pedersen & Søn i Odense, som ellers er kendt for at producere "Katrine og Alfreds tomater", har indgået en samarbejdsaftale med verdens næststørste producent af medicinsk cannabis, canadiske Aurora. Det nye selskab hedder Aurora Nordic Cannabis, og bliver en af de helt store spillere på cannabismarkedet.

Jeg tror, markedet bliver stort i Danmark og resten af Norden. Det skal bare lige have tid til at modnes. Mads Pedersen, administrerende direktør i Alfred Pedersen & Søn

Fredag er Mads Pedersen, administrerende direktør i Alfred Pedersen & Søn, og virksomheden Aurora Nordic Cannabis værter for en åbningsreception, hvor blandt andre sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kommer og indvier de nye faciliteter.

Når de nye produktionsfaciliteter på 90.000 kvadratmeter står helt færdigt, bliver Aurora Nordic i Odense Europas største producent af medicinsk cannabis. Indtil videre står de første 10.000 kvadratmeter klar, og Aurora Nordic venter nu på godkendelse til at bygge de resterende kvadratmeter. En godkendelse de forventer at få ved næste byrådsmøde.

For Mads Pedersen er dagen i dag et stort skridt på vejen.

- Det er en stor dag. Vi glæder os som børn til juleaften til at få de første produkter ud på markedet.

Mads Pedersen må dog vente lidt, før de færdige produkter står klar. For selvom de første cannabisplanter spirer, forventer Aurora Nordic Cannabis først at få de farmaceutiske faciliteter klar om fire uger.

Intet loft på produktionen

Den 1. januar 2018 trådte en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

Derudover vedtog et enigt folketing med undtagelse af Konservative, at der ikke skal være loft på, hvor meget cannabisproducenterne må fremstille i forsøgsperioden.

- Mange andre lande i Europa har også fået lov til at dyrke cannabis, men kun meget små produktioner. Her har vi ingen begrænsninger på produktionen, og derfor er Danmark et godt land at starte op i. Også for udenlandske virksomheder, siger Mads Pedersen.

250 nye job

Den nye, store produktion kræver sine medarbejdere. Ifølge Mads Pedersen er de lige nu 20 medarbejdere, men målet er at komme op på omkring 250, og det vil komme til at gavne fynboerne.

- Det gode er, at vi både har brug for faglærte, ufaglærte og rigtig mange med lange videregående uddannelser. Så der vil være flere job for fynboerne her på stedet.

Tror på cannabis i fremtiden

Selvom det indtil videre kun er en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis, ser Mads Pedersen positivt på fremtiden.

- I alle andre lande, hvor forsøgsordningen har kørt, er den blevet forlænget eller gjort permanent. Jeg tror også, markedet bliver stort i Danmark og resten af Norden. Det skal bare lige have tid til at modnes, siger han.