Se med direkte: Landsstævnet trækker op mod 50.000 gæster til Svendborg

Svendborg er i de kommende dage vært for Danmarks største idrætsfestival, DGI Landsstævnet 2022, hvor der udover 20.000 tilmeldte idrætsudøver også kommer 4.500 frivillige og op mod 25.000 tilskuere.

Dermed bliver byens indbyggertal næsten tredoblet i weekenden, når de mange deltagere skal dyste i mere end 40 forskellige idrætsdiscipliner og være publikum til flere end 40 koncerter med en bred vifte af musikalske stjerne som for eksempel Lars Lilholt, Mads Langer, Tina Dickow, Patina, Hjalmer og Blæst.

Der er med andre ord lagt op til noget af en fest i Svendborg.

- Jeg glæder mig mest til at mærke stemningen i byen. Jeg håber, at vejret bliver bare nogenlunde fornuftigt og jeg glæder jeg mig enormt meget til at se alle de glade mennesker, der kommer til at være, siger Bo Hansen (S), borgmester i Svendborg.



Ifølge borgmesteren har der lige siden Landsstævnet sidst var i Svendborg i 1994 været stærke følelser af stolthed blandt rigtig mange svendborgensere, som deltog dengang. Derfor glæder han sig over at kunne bringe endnu et landsstævne til byen og indbyggerne.

- Mange har en meget stærk følelse om Landsstævnet i '94, det var en kæmpe oplevelse. Så det er noget, vi glæder os til "kommer hjem" til Svendborg. Mange lokale prioriterer det og holder fri, de er frivillige og vil gerne deltage. Det betyder rigtig meget for byen, fortæller Bo Hansen.

Stor brandingværdi

21.000 deltagere og mindst lige så mange gæster betyder selvfølgelig også noget rent brandingmæssigt for byen, fortæller borgmesteren.

- Så vi forsøger at gøre et rigtig godt indtryk på alle de gæster, som kommer med. På længere sigt handler det om fortællingen om det område, vi er i. Vi vil gerne markedsføre, at det er et sted, hvor kulturen og foreningslivet lever med fokus på lokale råvarer og alt det, der er stemningen i Svendborg. Det vil vi gerne give dem med, siger borgmesteren.

De mange tusinde mennesker, der kommer til Svendborg, håber også kommunens eventchef at give et rigtig godt billede af byen, så de senere får lyst til at komme tilbage som turister og se endnu mere af både Svendborg og Sydfyn.

- For byens erhverv og økonomi, som vi arbejder med, handler det meget om branding udadtil i det her unikke vindue, hvor vi kan vise byen frem for presse og deltagere. Så det betyder rigtig meget for mange mennesker, og det er en unik chance for at vise byen frem ved en festlig lejlighed.

- På sigt håber vi, at nogle af deltagerne, for de har jo travlt, når de er her, vil komme tilbage til byen. Det vil vi gøre vores bedste for, at de gør. Så vi prøver at give dem et sneak peak på alt det dejlige, som vores by kan, siger Anja Haas, der er eventchef i Svendborg Kommune.

Se med direkte

TV 2 Fyn sender live fra Landsstævnet onsdag, torsdag og fredag fra klokken 17-18. Du kan se med på TV 2 Fyn, her på tv2fyn.dk og på TV 2 Fyns facebookside.

I vores liveudsendelse onsdag kan du blandt andet møde disse personer:

Bo Hansen, borgmester, Svendborg (S)

Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI

Gitte Madsen, formand for DGI Fyn

Rikke Bekker, chefredaktør, Fyns Amts Avis

Jesper Larsson, frivilligkoordinator, DGI

Anja Haas, eventchef, Svendborg Kommune





Ser du med på Facebook, kan du stille dine spørgsmål til gæsterne direkte i kommentarsporet.