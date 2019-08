Juledirektør hentet fra Tinderbox: Eva Pasgaard i spidsen for Glow Odense

Den canadiske virksomhed Glow, der laver kæmpestore indendørs julemarkeder, ansætter Eva Pasgaard som direktør for Glow i Odense.

Eva Pasgaard kommer fra en stilling som sales- og partnermanager ved Tinderbox. Hun tiltræder i den nyetablerede rolle som direktør for Glow den 1. september.

Eva Pasgaard tiltræder som direktør for Glow Odense den 1. september

Formålet med ansættelsen af Eva Pasgaard er at sikre det kommercielle, økonomiske og strategiske arbejde med Glows vækst i både Danmark og Europa.

Fundamentet for vækstrejsen lægges ved etableringen af Glow Odense, og Odense bliver også hovedkvarteret for den canadiske festivalvirksomhed. Og Eva Pasgaard glæder sig til at stå i spidsen for den canadiske julemarked-succes.

Læs også Ho ho ho: Verdens største julefestival kommer til Fyn

- Det, jeg har lært at kende af Glow, er, at det er en kæmpe succes i Canada, og den succes vil jeg gerne være med til at udbrede i Danmark, siger Eva Pasgaard og tilføjer:

- Danmark er kun starten. Der er et kæmpe potentiale andre steder i Europa også.

Sverige, Tyskland og Holland

Eva Pasgaard har umiddelbart landene Sverige, Tyskland og Holland i tankerne som steder, Glow også kan etablere sig med succes.

- Det er min umiddelbare tanke. Der er selvfølgelig forskellige juletraditioner rundt omkring, og nu begynder jeg jo først 1. september, og vi lægger os ikke fast på noget, før vi har fået lavet nogle grundige analyser, fortæller hun.

Læs også Fynbo fik julefeber i Canada og verdens største festival kom til Fyn

Ifølge Glow går det godt med billetsalget i Odense, og de har allerede lukket flere aftaler med leverandører og partnere.

Eva Pasgaard siger til TV 2/Fyn, at man forventer omkring 70.000 besøgende, når Glow Odense slår dørene op den 21. november på Faaborgvej 248 B. Der er åbent til og med 4. januar, og det koster 149 kroner for voksne og 119 kroner for børn at komme ind.