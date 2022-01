Læs svarene: Fynboer fik svar på spørgsmål om nye tider på Lindø

Margit Kramer spurgte indtil, hvordan slid på vejene var i tankerne hos paneldeltagerne.

Når jeg er på Kertemindevejen, så kan jeg mærke den er slidt, og den er hullet. Hvordan får vi samarbejdet, så vi får alt det fantastisk her ud til resten af Fyn - også infrastrukturelt?

Carsten Aa, direktør for Odense Havn henviste til, at det nok var et spørgsmål man kunne stille til politikerne, men glædede sig over, at der er lagt op til ændringer af vejene i Kerteminde kommunes nye kommuneplanstillæg.

- Jeg har med glæde noteret mig, at man ønsker at udvide Kertemindevejen i første omgang til bygrænsen til Odense, og så må vi håbe, at Odense kommune ser lige så positivt på det, og får udvidet fra ring 3 og herud. Måske endda med et ekstra spor.

En ting er infrakstrukturen på vejen indtil området, noget andet er, hvis man skal bygge kæmpestore elementer, som skal sejle væk. Det havde Poul Erik Hansen et spørgsmål til.

Vil man udvide sejlløbet, så større skibe kan sejle større elementer ud?

Et konkret spørgsmål fik et meget konkret svar af Carsten Aa.

- Det kan jeg svare ja til, ellers tror jeg ikke Bladt havde været så sikker på de skulle være her, hvis ikke vi havde planer i den retning. Når vindmøllerne bliver større, så bliver skibene, der skal fragte dem, større. Derfor vil vi på sigt have et bredere og dybere sejlløb for at følge med udviklingen.

Se debatten

Der blev også spurgt indtil Lindøkulutren og miljø, og du kan gå ind på vores Facebookside og se hele paneldebatten, som varede en time.