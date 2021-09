Se med live: Sådan kan livet som ældre blive bedre på Fyn

Men hvordan kan vi gøre det bedre for vores ældre? Det spørgsmål forsøger fremsynede mennesker lige nu at besvare – og du kan være med til den snak her.

Vi har samlet et panel af mennesker, der har fundet nye veje og lige nu eksperimenterer med en anden slags ældrepleje. Og så spørger vi social- og ældreminister Astrid Krag (S), hvad hun egentlig har tænkt sig at gøre ved de mange nuværende og kommende udfordringer i ældreplejen.

Vil du være med i dialogen, kan du også deltage i vores kommentarspor på TV 2 Fyns facebookside netop nu. TV 2 Fyns reporter Mathilde Dalskov er til stede for at stille dine spørgsmål videre.

Hvem skal passe farmor?

Indtil sidste år har der altid været flere børn og unge end ældre i Danmark. Men i år tipper det, og i de kommende år vil forskellen vokse markant, lyder det fra Kommunernes Landsforening.

Men hvem skal så passe farmor? Det spørgsmål rejser Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, og denne uge stiller vi derfor skarpt på den fynske ældrepleje.