Klar, parat, start: Eventyrløbet 2019 er i gang

Dette års Eventyrløb, som er nummer 42, er skudt i gang, og omkring 17.000 deltagere skal løbe enten to, fem eller ti kilometer i det lidt for grå vejr.

Eventyrløbet er Danmarks tredje største endags-motionsløb, hvor kun Royal Run i København og Aarhus overgå fynboerne. Men når man ser på løbets yngste løbere og mindste løbesko, så er det blandt Danmarks største løb for de mindste løbere.

Dette års børneløb er det 11. af slagsen og startnumrene er blevet revet væk og for længst udsolgt. De mindste var også denne gang de første, som blev sendt af sted på løbeturen i Odense.

Allerede klokken ti gik starten nemlig for den korteste distance på Kristi himmelfartsdag, hvor de mindste løbesko var hurtigt ude af starthullerne på Stadionvej i Odense.

Få minutter efter kom de hurtigste i mål på Atletikstadion, hvor de fik gaveposer, og de allerhurtigste kommer på præmiepodiet.

Starten på ti kilometerruten blev sendt af sted klokken 10.30, mens det store felt af deltagere på fem kilometeren netop nu også er i bevægelse.

De sidste deltagere forventes ifølge løbsleder Poul Grenaa at være i mål omkring klokken 14.

Løberne til dette års Eventyrløb er gået. Foto: Frederik Roland

Flere veje spærret

Eventyrløbet betyder, at flere veje omkring atletikstadion i Bolbro vil være spærret, så skal man i bil gennem Bolbro kan det frarådes at tage Rugårdsvej, fordi den er spærret. Busserne vil dog få lov til at blive sluppet igennem. Så alle andre trafikanter skal benytte sig af Middelfartvej.

Vi har koncert med fine navne for 19. gang i løbets historie. Vi kan i år byde velkommen til Infernal og DJ O-Beat featuring Shaker Brothers. Poul Grenaa, løbsleder til Eventyrløbet

Faktisk var Stadionvej i Odense allerede spærret fra klokken otte torsdag morgen fra Rugårdsvej til Højstrupvej. Også Christmas Møllers Vej og Lavsensvænget bliver totalafspærret. For alle tre steders vedkommende gælder afspærringen frem til omkring klokken 13.30.

Fra klokken 8.00 og frem til cirka klokken 17.30 er Møllemarksvej spærret fra Højstrupvej til Haveløkken. Det er her, de mange tusinde løbere går fra målområdet på atletikstadion til firmateltene i Højstrupparken.

Pølser og hygge

Også i år er der rig mulighed for at hygge sig, hvis man egentlig ikke er kommet til Eventyrløbet for selve løbeturens skyld.

- Vi har koncert med fine navne for 19. gang i løbets historie. Vi kan i år byde velkommen til Infernal og DJ O-Beat featuring Shaker Brothers. Sidstnævnte får også selskab af af den irske sanger og sangskriver Eamonn Rainey, der er kendt fra bandet "Telescope For The Blind". Stemningen kommer helt op at ringe, lover Poul Grenaa.

Mange firmaer har ogå i år stillet telte op, hvor de serverer pølser og hygger sig til musik og fadøl.