Luftkrigen fortsætter: F-16-fly vil også brage løs over Fyn de næste dage

Larmen er øresønderrivende, når et af Forsvarets F-16-fly med en topfart på over 2.000 kilometer i timen brager af sted i højderne.

Det oplevede mange fynboer tirsdag aften - og det vil de som minimum opleve igen både onsdag og torsdag aften.

Det er F-16-jagere fra Fighter Wing Skrydstrup, der i denne uge øver natflyvning over Sydfyn og Langeland, fortæller oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

- Vi træner natflyvning i øjeblikket, og én af de discipliner, som vi træner både om dagen og om natten, er støtte til hærenheder. Det hedder 'close air support', og det er det, vi har støttet hæren med nede på Sydfyn i går (tirsdag, red.) og også de næste par dage, hvis vejret det tillader det, fortæller obersten, der er chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Det er planen med øvelserne, at flyene skal lande i Skrydstrup senest klokken 21.30. Den sydfynske nattero skulle med andre ord ikke være i fare.

Dårligt vejr

Natøvelserne har været i gang siden 18. februar, men på grund af det i perioder jævnt sløje vejr har alle piloterne endnu ikke opnået deres nattræningskrav, og derfor bliver de nødt til at tage deres back-up uge i brug.

- Det er sådan, at i forbindelse med natflyvning - netop for at genere både befolkningen og vores egne medarbejdere så lidt som muligt - så træner vi det, der er netop nødvendigt for at have de færdigheder, der er nødvendige for at kunne deltage i nationale og internationale operationer med flyene. Nogle gange driller vejret lidt, og noget af de vi træner med hæren, der skal vi kunne se hinanden, siger obersten og forklarer:

- Så når der er lave skyer eller dårligt vejr, så mister vi noget træning, og det bliver vi simpelthen nødt til at indhente. Og derfor så må vi tage vores reserveuge i brug i næste uge også, siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Der bliver det dog med al sandsynlighed ikke i det sydfynske luftrum, piloterne skal øve.

Øvelse med hæren

Så meget af F16-piloternes træning som overhovedet muligt forsøger de at lægge ude over Nordsøen for at genere så lidt som muligt. Men netop denne øvelse er altså påkrævet at lave inde over land, fordi den er i samspil med landtropperne fra hæren, forklarer oberst Holstener-Jørgensen.

- Så er det af gode grunde nødvendigt at lave det over land. Det bliver flyttet rundt i Danmark, og denne gang der er det på Sydfyn, at hæren har placeret sig for at lave den træning her, siger F-16-chefen.

Støjvarsel

Forud for de sidste to aftner med flystøj over Sydfyn og Langeland har Forsvaret udsendt et støjvarsel.

- Vores kampfly træner natflyvning i denne og næste uge. Det er nødvendig træning for piloterne. I denne uge foregår flyvningerne over Sydfyn og Langeland. Vi beklager generne, skriver Forsvaret på Twitter.

Støjvarsel fra @forsvaretdk. Vores kampfly træner natflyvning i denne og næste uge. Det er nødvendig træning for piloterne. I denne uge foregår flyvningerne over Sydfyn og Langeland. Vi beklager generne.#dkforsvar pic.twitter.com/5clA4J7dgI — Forsvaret (@forsvaretdk) March 6, 2019

Flyvestation Skrydstrup skiftede i 2006 navn til Fighter Wing Skrydstrup, og flyvestationen, der ligger i det sydlige Jylland, er i dag hjemsted - og udgangspunkt - for den danske styrke af F-16-jagere og de mange mennesker, der dagligt arbejder med flyene.