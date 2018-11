Bulder og brag: F-16-piloter øver igen i fynsk luftrum

Danske F16-piloter flyver igen i denne uge nattræning med kampfly i det fynske luftrum. Det oplyser Forsvaret.

- Der kan forekomme støjgener, meddeler Forsvaret, der denne gang træner i luftrummet over Tommerup syd for Odense.

Hvis du bor i nærheden af Tommerup, kan du forvente længerevarende bulder fra F-16-kampflyene mandag aften.

Ifølge Forsvaret vil det foregå primært mellem klokken 18 og 19, men det kan vind og vejr lave om på.

- Det er planen lige nu, og den kan vind og vejr lave om på, oplyser Flyvevåbnet, der dog forsikrer, at flyvene ikke larmer senere end klokken 23.

Øvelse: "Fjenden bliver bombet"

I sidste uge startede piloterne med øvelsen Close Air Support. Her blev der blandt andet fløjet og larmet i luftrummet over Tommerup og Langeland.

- Disciplinen drejer sig ofte om at undsætte egne styrker i kamp på jorden, og et typisk forløb vil ende med, at fjenden bliver bombet fra luften med en laser- eller gps-styret bombe, skriver Flyvevåbnet på Facebook.

Der flyves også andre typer af missioner rundt omkring i landet efter mørkets frembrud, men det vil ikke kunne høres på samme måde fra jorden.