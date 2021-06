Respekt: Magnus vil sprede den god tone i debatter online

Påvirker ikke noget

Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, peger også på den grove tone som hovedårsag til, at mere end halvdelen af de unge undgår at debattere på nettet.

Undersøgelsen afslører dog også en anden væsentlig årsag til, at de unge droppen debatten online.

- Der er ingen tvivl om, at de unge bliver udsat for en hård behandling på nettet. Der er til gengæld også mange af de unge, der mener, at det alligevel ikke er muligt at påvirke samfundsdebatten ved at deltage i onlinedebat, forklarer Chris Preuss.

Der er nemlig kun 27 procent af de unge, der mener de kan påvirke samfundsdebatten online.

Derfor har Dansk Ungdoms Fællesråd nu udviklet ti guidelines til en bedre debat. Dels for at ruste de unge til at deltage, men også for at fremme den gode tone på nettet.