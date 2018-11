Støjvarsel: F16-piloter øver natkamp over Fyn

Danske piloter i F-16 jagerfly skal i denne uge træne kamp i mørke. De skal træne, hvad Flyvevåbenet kalder Close Air Support.

Det kommer til af foregår i luftrummet over dele af Fyn.

- Disciplinen drejer sig ofte om at undsætte egne styrker i kamp på jorden, og et typisk forløb vil ende med, at fjenden bliver bombet fra luften med en laser- eller GPS-styret bombe, skriver Flyvevåbenet på Facebook.

Det skal udføres rigtigt første gang, da egne styrker eller civile ofte vil være ganske tæt på fjenden, forklarer Flyvevåbenet.

Undskyld vi støjer.

I denne uge øver de danske F16-kampfly fra @forsvaretdk natflyvning i områderne omkring Mogenstrup nær Viborg, Langeland samt Genner syd for Kolding. Se mere på støjportalen her: https://t.co/c9tX06IgHE#værdatkæmpefor #flyvevåbnet #dkforsvar pic.twitter.com/vcFYDxbyp0 — Forsvaret (@forsvaretdk) November 5, 2018

Derfor kan borgere på Langeland og områder omkring Tommerup forvente længerevarende bulder fra F-16 kampflyene i aftentimerne frem til og med torsdag.

Flyene vil typisk cirkle over de angivne områder i op til en times tid. Der flyves dog ikke senere end til klokken 23.00.

- Det er planen lige nu, og den kan vind og vejr lave om på, skriver Flyvevåbenet.

Der flyves også andre typer af missioner rundt omkring i landet efter mørkets frembrud, men det vil ikke kunne høres på samme måde fra jorden.

