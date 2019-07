Ørbæk Marked igang: Få en god handel med en hjemløs og se på monstertrucks

Tiden er over os. Den søde krejler tid, hvor du kan få 12 par sokker til 150 kroner. Tiden hvor græsarealerne flyder over med boder, og når du går forbi dem, bliver dine ører fyldt med den blide krejler-sang: 'Kom og køb! Billigt, billigt!' Denne weekend er det Ørbæk Marked, der kan give dig dit markeds-fix.

Markederne har det hele, om det er en lille pony, du kan klappe - eller den der pande med non-stick belægning. Ørbæk Marked har også monstertruck og så en hjemløse bod.

Særligt monstertrucksne ser de to brødre Simon Kiesbye på 13 og Victor Kiesby på 10 fra Kellerup frem til.

Kæmpe drøm

På markedet er der opvisning, og en mand i flammer, det er noget, der kan imponere Simon Kiesbye.

- Det er mega fedt, han kører igennem noget træ, og så er det i flammer, siger Simon Kiesby.

Men det, de har set allermest frem til er ikke den brandende mand, men monstertrucksne. De får lov til at komme op og sidde i de store biler, og til spørgsmålet om, om de har drømt om det længe, svarer Simon Kiesbye:

- Det er en kæmpe drøm, siger Simon Kiesbye.

Bilen tænder og kører hen over marken med de to drenge på ladet.

- Det kilder fuldstændig, der er sommerfugle i maven, det er mega fedt, siger Simon Kiesbye.

Få en god handel med en hjemløs

Hvis du gerne vil gøre en god handel og få lidt plus point på samvittighedskontoen, så kan du slå en god handel af med en hjemløs.

Et par hjemløse har nemlig en bod, hvor du kan købe alt fra hatte til køkkengrej eller få et ballondyr med til børnene.

- Jeg hører til herude. Jeg rejste med cirkus for mange år siden, og stemningen på markedspladserne, det er det, der tiltaler mig, siger den hjemløse 'Karlson'.

'Karlson' fortæller, at Ørbæk Marked er et af de markeder, hvor han som hjemløs kan føle sig mest hjemme, uden at blive jaget væk.

- Når vi kommer på markedspladserne, så er det jo vores hjem. Hvis ikke vi kan få lov at være her, hvor kan vi så få lov at være?, siger 'Karlson'.

Ørbæk Marked startede fredag klokken 12.00 og fortsætter indtil søndag klokken 12.00.