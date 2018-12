Få kommuner har oprettet ordninger til whistleblowere

Ni ud af 98 kommuner har indført anonyme whistleblowerordninger, der sikrer, at medarbejdere ikke straffes for at videregive oplysninger om økonomisk kriminalitet, mobning og lignende.

Tre fynske kommuner begrunder det med, at det ødelægger tilliden.

Det viser en opgørelse foretaget af Politiken i avisen onsdag.

Det er op til de enkelte offentlige myndigheder at vælge, om de vil have en ordning eller ej, og politikere og eksperter har i årevis været uenige om, hvorvidt ordningerne skal være lovpligtige.

Når man begynder at indføre kontrol, går det ud over tilliden Johannes Lundsfryd

Hos whistleblowerorganisationen Veron mener næstformand Anders Kærgaard, at det er et problem, at så få kommuner har en ordning.

Han bakkes op af formand for hovedorganisationen FTF Bente Sorgenfrey, der mener, at mange holder sig tilbage fra at råbe op om problemer på arbejdspladsen på grund af risikoen for, at det kan gå ud over karrieren.

- Ordningerne kan være rigtig gode, fordi man føler sig tryg ved at komme med den mistanke, man har. Det er en forudsætning for at have en velfungerende arbejdsplads, siger hun til Politiken.

Læs også Borgmestre: Der er ikke behov for en whistleblower-ordning

Ødelægger tilliden

Tre fynske kommuner valgte sidste år at afvise en whistleblowerordning med den begrundelse, at man ikke ville ødelægge tilliden i kommunen.

- Jeg oplever, at vi har en kultur i vores kommune, hvor medarbejderne er relativt trygge med at komme med ting. Når man begynder at indføre kontrol, går det ud over tilliden, siger borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd (S).

Københavns Kommune var omvendt en af de første til at indføre en whistleblowerordning. 141 indberetninger på syv år er det blevet til.

- Selve ordningen løser jo ikke problemerne, men den måde, som ordningen bruges på i Københavns Kommune, tyder på, at vi har brug for det, siger Johan Busse, der er borgerrådgiver og ombudsmand i Københavns Kommune.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er ikke i tvivl:

- Jeg mener kort og godt, at det skal være helt op til kommunerne selv, om de indfører whistleblowerordninger, og hvorledes de i så fald skal fungere.

I 2015 fremlagde et ekspertudvalg nedsat af S-R-SF-regeringen en rapport, der advarede mod at indføre en whistleblowerordning ved lov.

Læs også Efter OSE-sag: Enhedslisten foreslår whistleblower-ordning