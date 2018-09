Få overblikket: Her blev 15-årig dreng tævet og overhældt med urin

En 15-årig dreng blev slået, sparket og fik hældt urin ud over sig. Fem drenge er fængslet i sagen. Se, hvor og hvordan det grove overfald forløb.

20. juli blev en 15-årig dreng overfaldet, tævet og overhældt med urin af en større gruppe drenge i Odense-bydelen Vollsmose.

Ifølge anklager Rasmus Maar Hansen fra Fyns Politi skete overfaldet primært ved Abildgårdskolen.

Skolen var lukket på grund af sommerferie, og overfaldet skete mellem klokken 18.20 og 19.00 fredag aften.

På skolens udendørsområde blev den 15-årige dreng slået, sparket og fik sprøjtet peberspray i øjnene én gang, forklarer Rasmus Maar Hansen til TV 2/Fyn.

Skolen var lukket på grund af sommerferie. Foto: Google

Selv om hovedparten af overfaldet er foregået på Abildgårdskolen, er overfaldet også til dels sket på B1909's boldbaner, der ligger tæt ved skolen. Foto: Google

Ni år gamle drenge

Det var også i skolegårdsområdet, at en af de yngste drenge i gruppen ifølge offeret blev beordret til at tisse i en kop, hvorefter urinen blev hældt ud over den 15-årige. Drengen fik hældt urin ud over sig én gang.

Omkring ti drenge, hvoraf nogle af dem er helt ned til niårsalderen, deltog i overfaldet, der også efterfølgende fandt sted i de tilstødende områder, heriblandt fodboldklubben B1909’s boldbaner, der ligger tæt på Abildgårdskolen.

Overfaldet varede ifølge Rasmus Maar Hansen mellem 30 og 40 minutter.

Abildgårdskolen: Drengene går ikke på vores skole

På Abildgårdskolen ærgrer man sig over, at overfaldet er sket i nærheden af skolen. Der er dog ikke tale om elever på skolen, forsikrer skoleleder Allan Feldskou.

- Det er ikke nogle børn, vi kender til. De går ikke på vores skole. Havde det været elever på skolen, havde jeg været vidende om det. Jeg er rigtig ked af at få skolens navn klasket ind i det, siger Allan Feldskou til TV 2/Fyn.

- Det er altid ærgerligt, når den slags hændelser sker. Det er fløjtende ligegyldigt, om det er på skolens område eller niernes område, fortæller han.

Varetægtsfængsling

Mandag blev en 16-årig dreng varetægtsfængslet til 24. september for at have deltaget i overfaldet. I sidste uge blev to 16-årige drenge og en 17-årig dreng ligeledes fængslet i sagen.

De er sigtet for grov vold og vidnetrusler. Den 16-årige dreng, der blev varetægtsfængslet mandag, er sigtet for endnu et tilfælde af vidnetrusler, da han spurgte den 15-årige drengs far: “Skal jeg slå din søn ihjel?” Det skete på Vollsmose Torv, fortæller Rasmus Maar Hansen.

De fem sigtede drenge nægter sig skyldige i sigtelserne, men erkender, at de var til stede på Abildgårdskolen 20. juli i forbindelse med overfaldet.

Videoovervågning fra skolen

Skolen har udleveret videomateriale fra overfaldet til Fyns Politi.

- Det tyder på, at det er sket i nærheden af Abildgårdskolen. Selv om nogle unge mennesker rendt rundt i vores skolegård, har skolen ikke noget med de lømler at gøre, siger Allan Feldskou.

Videomaterialet er blevet brugt til at finde frem til gerningsmændene.

Fem drenge er sigtet i sagen. De nægter sig skyldige. Foto: Google