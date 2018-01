Få overblikket på ét minut: Her er alle vinderne fra Sportslørdag

Viktor Axelsen blev igen kåret som Årets Sportsnavn, men den fynske badmintonstjerne var ikke den eneste vinder ved årets Sportslørdag.

For niende gang blev den fynske sportsfestival Sportslørdag afviklet i Odense Idrætspark.

I løbet af dagen havde fynboerne mulighed for at prøve 25 forskellige sportsgrene.

Derudover blev der uddelt fire priser - Kammeratskabsprisen, Publikumsprisen, Årets Fund og Årets Sportsnavn på Fyn.

Herunder kan du få et overblik over, hvem der løb med priserne ved Sportslørdag 2018.

Årets Sportsnavn

Viktor Axelsen var ikke til stede, da han spiller turnering i Malaysia. Foto: Scanpix / Xinhua

Viktor Axelsen snuppede for andet år i træk hovedprisen ved Sportslørdag. Badmintonspilleren har i 2017 vundet VM-guld og sæsonfinalen i Dubai, og så er han placeret som nummer et på verdensranglisten.

Årets Fund

Tue Ernst Nielsen har sat ny dansk juniorrekord. Foto: Malte Jørstad

17-årige Tue Ernst Nielsen blev kåret til Årets Fund 2018 for sine præstationer i løbet af det seneste år. I sommeren 2017 blev han nummer otte til europamesterskaberne med 5.440 point, der er den nye danske juniorrekord. Hans rekord erstattede en 40 år gammel rekord. Derudover er han dansk og nordisk mester for seniorer.

Kammeratskabsprisen

Benedicte Fich Lindenskov er fra Højby. Foto: Presse

Benedicte Fich Lindenskov fra Odense blev vinder af Kammeratskabsprisen og kan glæde sig over en præmie på 25.000 kroner. Det er en jury, der har fundet den 14-årige blandt syv nominerede. Den lagde vægt på hendes evner til at skabe sammenhold i klubben og være et forbillede for både yngre og ældre.

Publikumsprisen

Viktor Axelsen snuppede også Publikumsprisen foran blandt andre Bulldogs-stjernen Dale Mitchell. Der var kun ti stemmer mellem de to.

