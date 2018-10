Svindel for 111 millioner: Få overblikket

Sagen om den 64-årige medarbejder hos tilskudsadminisrationen i Socialstyrelsen i Odense har i løbet af tirsdag vagt stor opsigt. Nederst i artiklen får du et overblik over sagens udvikling fra august til i dag tirsdag.

Hos Socialstyrelsen i Odense er medarbejderne chokerede over sagen. Vicedirektør i Socialstyrelsen Rikke Thoning fortæller i en mail til TV 2/Fyn, at stemningen er påvirket efter dagens pressemøde. Særligt de nære medarbejdere.

Læs også Mistænkt storsvindler fik medalje af dronningen

- Det er en rigtig chokerende og ærgerlig sag, der påvirker mig meget. Socialstyrelsen har strammet forvaltningen på en lang række områder, siden styrelsen overtog tilskudsforvaltningen i august 2015, men sagen viser desværre, at vi ikke er helt færdige, siger Rikke Thoning i en mail til TV 2/Fyn.

- Siden Socialstyrelsen fik den første mistanke, har styrelsen arbejdet i døgndrift på at afdække, hvad der er sket, og hvordan det kunne ske i samarbejde med departementet, politiet og relevante eksperter, uddyber Rikke Thoning.

Dobbelt-lukkede døre

Den 64-årige kvinde, der er mistænkt for at stå bag svindel for 111 millioner kroner, har været efterlyst i en uge.

Fyns Politi modtog anmeldelsen den 25. september. Politiet har efterfølgende undersøgt hendes villa i Hvidovre og konstateret, at hun er rejst til udlandet. Hvor hun opholder sig, kan ingen på nuværende tidspunkt oplyse.

Sagen er senere blevet overdraget fra Fyns Politi til SØIK - Særlig Økonomisk og Internatinal Kriminalitet.

Herefter har politiet fået en kendelse om varetægtsfængsling 'in absentia' i Københavns Byret, så hun kunne efterlyses internationalt.

Læs også Medarbejder var betroet og ansat i 40 år

Retsmødet blev holdt for såkaldt dobbelt-lukkede døre, hvor hverken sigtelsen eller kvindens identitet blev oplyst i forbindelse med retsmødet. Derfor er kvindens identitet også omfattet af et navneforbud.

Bagmandspolitiet gør nu alt, hvad de kan for at komme til bunds i sagen og finde ud af, hvor mange midler de kan få igen. Derudover undersøger de også, om der kan have været andre medvirkende.

Læs også Kurator: Svindelmistænkt kvinde har kun få penge i banken

- Når vi behandler sager af den her karakter, så er det vigtigt at undersøge, om det er en enkeltstående person eller om det er et bredere persongalleri, der er involveret, siger Statsadvokat Morten Niels Jakobsen til TV 2.

Få et overblik over sagens udvikling fra august til i dag her: