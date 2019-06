Forvirret i klimadebatten? Få overblikket på fire minutter

Grønne afgifter, grønne biler og grønne målsætninger.

Klimaet har fyldt meget her i valgkampen. Men det kan være svært at bevare overblikket i en debat, hvor samtlige partier mener, at netop de er mest grønne.

For hvordan gennemskuer man lige, hvilken effekt politikernes mange forskellige forslag har på klimaet? Og hvem er egentlig mest ambitiøse, når det kommer til den grønne omstilling?

TV 2/Fyns ungdomsredaktion Bemærk kommer dig til undsætning. I explaineren ovenfor får du det grønne overblik på fire minutter.