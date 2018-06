Få overblikket: Se hele programmet for Tinderbox 2018

Depeche Mode, Tiësto, Dizzy Mizz Lizzy og Nik & Jay er blandt topnavnene, når Tinderbox afvikles over tre dage i Tusindårsskoven i Odense.

For fjerde år i træk afvikles musikfestivalen Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense fra den 28. til 30. juni.

Pop- og rockstjerner som Depeche Mode, Alanis Morissette, Wiz Khalifa, Jack White, Nik & Jay og Dizzy Mizz Lizzy trækker omkring 45.000 musikglade gæster ud foran de mange scener.

Herunder giver TV 2/Fyn dig et overblik over, hvornår og hvor koncerterne på Tinderbox finder sted i løbet af de tre dage på festivalen.

Torsdag: Depeche Mode og Iggy Pop

Der har længe været udsolgt af endagsbilletter til torsdag, hvor de britiske poplegender Depeche Mode er hovednavn på Rød Scene.

Depeche Mode står bag klassikere som “People Are People” og “Never Let Me Down Again” fra 1980’erne, “Enjoy the Silence” og “It’s No Good” fra 1990’erne og “Dream On” og “Precious” fra 2000’erne.

Efternøler åbner festivalen klokken 13.30 på Teltscenen på en dag, hvor også rocksangeren Iggy Pop spiller klokken 20.45 på Blå Scene.

Foto: Tinderbox

Fredag: Alanis Morissette og Dizzy Mizz Lizzy

Flere danske topnavne spiller på Tinderbox i løbet af fredag. Rød Scene åbner med Scarlet Pleasure og Carpark North, mens Dizzy Mizz Lizzy lukker Blå Scene umiddelbart efter den canadiske rockstjerne Alanis Morissette har givet koncert.

Alanis Morissette er mest kendt for sit tredje album , Jagged Little Pill fra 1995, der er blevet solgt i flere end 30 millioner eksemplarer på verdensplan. Hun er dog også kendt for singlerne “Hands Clean”, “Uninvited” og “That I Would Be Good”.

Foto: Tinderbox

Lørdag: Nik & Jay og Tiësto

Mads Langer, Nik & Jay og C.V. Jørgensen er blot nogle af de danske kunstnere, der spiller på sidstedagen af årets Tinderbox.

Den hollandske dj Tiësto lukker Tinderbox, når han går på Blå Scene natten til søndag klokken et. Inden da spiller Editors og Jack White på Rød Scene.

Foto: Tinderbox