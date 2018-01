Få overblikket: Travl nytårsnat på Fyn med flere brande

Ti personer har tilbragt nytårsnat på politigården i Odense. Politiet melder om flere voldsepisoder og mindre brande på Fyn.

Fyns Politi har anholdt ti personer i løbet af nytårsaften og nytårsnat, og politiet melder om en travl fejring af det nye år.

- Det har været en travl nat, men ikke med de større sager, siger vagtchef Anders Furbo Therkildsen fra Fyns Politi.

De fleste, der har tilbragt årets første nat på politistationen, har været anholdt for mindre overtrædelser, eksempelvis slagsmål, råb af ukvemsord mod politiet, og hvis de ikke har fulgt politiets anvisninger i nattelivet.

Fire fynboer er blevet taget i spirituskørsel, oplyser vagtchefen.

Bil antændt af fyrværkeri

Der har ikke været de større brande på Fyn, men Anders Furbo Therkildsen kan fortælle, at der har været brande i to containere i Odense-området. Derudover har der været brand i en bil. Bilbranden skyldtes fyrværkeri. Det samme gælder en brand i et skur i Aunslev tæt på Ullerslev.

I Assens har der i løbet af de seneste uger været flere brande i kolonihavehuse, som politiet betragter som påsatte. Nytårsnat har der været endnu en påsat brand i et kolonihavehus.

To personer er blevet anholdt for vold på LA Tequila Bar i Odense. Den ene blev anholdt for vold mod en dørmand på diskoteket. Gerningsmanden er sigtet, men løsladt igen. Den anden episode fandt sted inde på diskoteket mod en ansat, der fik et slag.

Nytårsmorgen sidder kun én af de ti anholdte fortsat på politigården. Det forventes, at han løslades hen ad formiddagen.

Flere steder landet over er politipatruljer og brandfolk blevet beskudt med raketter og bomberør nytårsaften. Det har dog ikke været tilfældet på Fyn, fortæller vagtchefen.