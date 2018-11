Buschauffør i opråb: For få pauser rammer sikkerheden

For få pauser for de fynske buschauffører kan gå udover buspassagerer, buschauffører og andre trafikanter. Det er budskabet fra Susan Martini, der søndag var til stormøde i Odense Congress Center sammen med 800 kolleger.

- Sikkerheden bliver sat over styrs, når vi ikke kan få vores pauser. Sikkerheden er det overordnet i den her sag, lyder det fra Susan Martini, der er tillidsrepræsentant for Svendborg Bytrafik.

Hun mener, at trafik, vejarbejde, manglende toiletter og mange andre forhold spiller ind for at buschaufførerne ikke altid kan holde deres pauser.

I bus 151 med kurs mod Assens kan Anne Mette Nielsen nikke genkendende til de forhold, som Susan Martini beskriver.

- Det føles da lidt frustrende. Man har lige brug for at strække benene, og hvad man ellers skal, understreger hun, og tilføjer:

- Det er bare ikke altid, at der lige er tiden til det.

Bussen kommer nemt bagefter

På ruten til Assens oplevede Anne Mette Nielsen søndag ingen forsinkelser. Men det omvendte kunne nemt have været tilfældet.

- Der skal ikke så meget til at vælte det. Hvis der nu er mange kunder der skal på, så kan det godt sluge noget tid, pointerer den fynske buschauffør.

Hun håber, at søndagens stormøde har været med til at sætte fokus på et område, der ifølge hende trænger til forbedringer.

- Jeg synes ikke, det er noget, man bare skal leve med. Det synes jeg bestemt ikke, uddyber hun.

Susan Martini håver også, at søndagens stormøde kan være med til at give buschaufførene de pauser, som de mener, de har krav på.

- Vi håber på dialog med politikerne og trafikselskaberne. Med det mandat, vi viser i dag, der kan de ikke overhøre os. Vi har en klar forventning om, at der bliver gang i dialogen herfra, pointerer hun.

I en mail skriver FynBus til TV 2/Fyn:

- FynBus ønsker ikke at kommentere på sagen og henholder sig i øvrigt til det gode samarbejde, vi har med chaufførerne omkring netop køreplanerne.